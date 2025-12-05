馬公市低收入戶及虎井、桶盤子女就學獎學金名單公布 33名學生獲核定

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市公所今(5)日公布「下學期低收入戶及虎井、桶盤地區子女就學獎學金」核定名單，共計33名學生通過審查，涵蓋大專院校組、高中(職)組及國中組。

此次審查依據「澎湖縣馬公市低收入戶暨虎井、桶盤地區子女就學獎學金申請辦法」辦理，並依同辦法第3條第1項第5款規定，就各組經費餘額彈性調整名額，使更多符合資格的清寒及離島地區學生獲得補助。

因虎井、桶盤地區申請踴躍，由低收入戶大專院校組之經費餘額，調整至虎井、桶盤地區大專組增額錄取名單，以嘉惠更多學子。

低收入戶子女就學獎學金大專院校組(每名8000元)3名；國中組(每名2000元)1名。虎井、桶盤地區子女就學獎學金大專院校組(每名5000元)4名；增額錄取14 名。高中職組(每名2000元)正取4名；增額錄取5名。國中組(每名1500元)2名。

馬公市公所表示，獎學金申請資格須為設籍本市之低收入戶學生，或設籍虎井、桶盤兩里滿6個月以上之學生，並就讀政府立案之公私立日間部學校且品學兼優。

馬公市長黃健忠強調，離島教育條件受交通、資源等限制，能在課業上保持優秀表現尤為不易，此次共有33名學生脫穎而出，近期將獎學金直接匯入各得獎學生帳戶。

虎井桶盤位處離島，獎助優秀子弟就學。(記者劉禹慶攝)

