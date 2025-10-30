馬公市公所力挺豬肉攤商 公有市場免收攤位費1個月

馬公市公所宣布，豬肉攤位免收一個月費用。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕因應台灣本島爆發非洲豬瘟疫情，農業部宣布全國豬隻禁宰、禁運15天，對豬肉產業造成嚴重衝擊。為協助攤商減輕壓力，馬公市長黃健忠宣布馬公市公所即日起，針對北辰及文澳2大公有市場的豬肉攤商，全面實施1個月攤位使用費減免措施，讓業者能在防疫關鍵期獲得及時支持。

根據馬公市公所市場管理所統計，目前登記在案的豬肉攤商共有40攤(實際營業)，均可直接受惠。馬公市公所將由市場管理所主動逐一通知攤商，並確認名冊，免去繁瑣申請程序，確保政策能即刻落實，讓攤商安心專注於防疫與營運調整。後續也將依中央疫情防控規定，滾動檢討減免期限，視情況持續提供攤商必要的協助。

黃健忠市長指出，非洲豬瘟防疫工作必須嚴格把關，但市民的日常需求與攤商的生計同樣重要。他說：「豬肉攤商不該在這場防疫戰中孤軍奮戰，市公所會站在大家身邊，共同度過這段營運低潮，維持市場穩定與市民安心。」市長並感謝所有攤商在艱難時期仍配合各項措施，展現與政府並肩防疫的責任感。

馬公市公所提醒，除生鮮豬肉暫停供應外，其他食材供應正常，市民無須恐慌囤貨。馬公市公所將持續關注疫情發展，並與中央保持緊密合作，全力兼顧「防疫安全」與「民生安定」，讓市民能安心生活，也讓攤商能在困境中看見希望。

