馬公市立幼兒園爆多項違規 市代會副主席點名園長下台

馬公市立幼兒園經評鑑後缺失遭裁罰37.2萬元，馬公市代會副主席莊國輝點名園長吳麗靜（左）不適任，應立即下台；並要求市長黃健忠（右）別只說「會改善」。（馬公市公所提供／許逸民澎湖傳真）

馬公市立幼兒園經評鑑後，涉違反教保服務人員條例中「進用未具資格者從事教保服務」、「班級師生比違反規定」及「5歲班未依規定配置教師」等規定缺失，已遭裁罰合計37萬2千元。馬公市代會副主席莊國輝質疑，幼兒園管理失控還要撐多久？要求市長黃健忠別只說「會改善」，更點名不適任園長吳麗靜應立即下台。

莊國輝是提出馬公市立幼兒園園本部、東衛分部、澎南分部普遍違反教保服務人員條例的「進用未具資格者從事教保服務」、「班級師生比違反規定」及「5歲班未依規定配置教師」等核心事項後，指出幼兒園管理長期失序，不僅期限內未申請複查改善，更直接衝擊幼兒受教權與安全，家長無法安心。

他強調，評鑑不符合項目更揭露多項制度性缺失，且三據點皆出現「幼生管理系統、教保資訊填報系統及現場資料無法完全契合」，並非單點疏失，而被認定師生比不符法規；另有幼童交通車影像紀錄未附日期、未保存近兩個月影像紀錄等安全管理問題；且責任通報流程未依《教保服務人員違法事件調查處理辦法》建立與公告，顯示幼兒保護機制仍有重大破口。

另外，園本部另被指出教室照明不足需全園檢修；園本部及東衛分部亦未檢附或未提供固定式遊戲設施合格檢驗報告。

他說，除評鑑揭露的缺失外，定期會反映幼兒園硬體設備維護失能，包括遮陽網損壞久未修繕、廁所部分馬桶長期管線不通、遊樂設施損壞未處置等，顯示管理者缺乏基本巡檢、列管、修繕與驗收的責任機制。

莊國輝直言，去年在定期會主秘曾表示「會負責」，他當場追問「要怎麼負責？是要下台負責？」甚至表示12月底要做複查。如今裁罰與缺失事證俱在，公所應立即提出具體作為，包含人力合規、師生比達標、交通車影像留存制度、責任通報SOP、遊具檢驗與照明改善等全面性計畫，並清楚交代責任歸屬。

莊國輝表示，幼兒園是孩子成長的第一站，「合規」與「安全」不是選擇題，而是基本底線。黃健忠市長必須拿出具體行動與清楚交代，讓家長安心、讓孩子安全、讓教育回到專業，別用一句『會改善』敷衍帶過。

