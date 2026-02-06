馬公市立幼兒園管理不當遭裁罰 前、現任市長葉竹林、黃健忠說明

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對馬公市立幼兒園於基礎評鑑中被指出程序疏失並裁罰一事，由於幼兒園評鑑5年1次，橫跨2任市長，前市長葉竹林澄清外界「擔任市長任內，將教保員調入公所擔任行政工作，致員額不符法令」說法；馬公市公所則表示，本案主要涉及代理教保人員任用與報備流程間的認定分歧，屬行政作業未臻周延。接獲通知後已即刻完成補正，並依行政救濟程序提出訴願，目前尚待後續審議，裁處結果尚未定案。

葉竹林表示，其擔任馬公市長8年期間，市立幼兒園各項運作均依規定辦理，教保員人力配置穩定，未曾因員額問題影響教保品質，孩子安心學習、家長普遍肯定，相關情況有完整行政紀錄可供查證。

作為澎湖縣內收托幼兒人數最多的公立園所，馬公市公所對於此次評鑑指出事項，除完成個案補正，也已展開制度面檢討，針對招考公告、進用報備流程、行政資料整合等項目逐項盤點，並強化橫向協作與事前預警機制，降低實務與法規之間的落差。在教保人員異動過程中，始終以學生與家長的實際需求為出發點。偏鄉師資難尋，穩定師生關係尤為關鍵。市公所採循序調整方式，並與家長充分溝通協調，盡力讓孩子在熟悉、安全的環境中穩定學習，不因人事異動影響受教權益。

市長黃健忠表示，教育現場涉及多元環節，市政團隊不迴避責任，也不誇大作為。此次評鑑是一個重要提醒，未來將持續務實改善，讓市立幼兒園能在合法、穩定基礎運作，為孩子、家長與教保同仁提供更安心的制度支持。

