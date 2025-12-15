馬公市長選情冷 洪長青靠攏藍營

馬公市為澎湖縣治所在的首善之區，人口占全縣6成，過去市長選舉總是百家爭鳴，但明年除了綠營尋求連任的市長黃健忠篤定參選外，藍營相對低調，目前僅烏崁里子弟洪長青積極尋求與國民黨整合，選情不若以往群雄並起的熱鬧景象。

黃健忠曾任民進黨澎湖縣黨部主委，熱中地方事務，也勤發臉書、開直播，利用網路、社群媒體跟年輕人溝通、搏感情，3年前便獲得許多首投族青睞。

他在市長任內辦夏日同樂趴、露天電影院等活動受到好評，成為親子期待的暑假盛事，連帶把執政滿意度推向高峰；加上待人和善，用人和行事不分黨派，聲望水漲船高。但月前接連有北辰市場失火和市幼托1學期換3任老師恐爆發「轉學潮」，聲勢略微受挫。

回顧本屆馬公市長之爭，分別有國民黨提名呂永泰、民進黨黃健忠、無黨洪長青及鄭清發等人4搶1，其中洪一度加入民進黨，與黃爭取黨內提名，隨後演變成洪退黨，又遭民進黨開除黨籍。

洪長青曾是幸福水泥職籃選手，民國94年參選縣議員失利，但憑藉先後在澎湖縣政府、馬公市公所及副議長藍凱元服務處任職累積的人脈，加上妻子多年經營兒童美語補習班累積口碑，3年前雖選前因心臟病住院1個多月且無政黨奧援而落選，輸給得票率33.4％的黃健忠和得票率31.39％的呂永泰，但仍囊括2成選票。

洪長青這3年仍在政治領域努力，更以藍凱元服務處主任的身分勤走基層，目前正積極與國民黨整合，一旦整合成功，成為藍營共推候選人，對黃健忠尋求連任將是一大威脅。