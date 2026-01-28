馬公市長黃健忠接下觀音亭慰問禮券 歲末關懷330戶低收入家庭

【記者 葉佳盈／澎湖 報導】適逢歲末寒冬，澎湖觀音亭秉持慈悲濟世、關懷弱勢的宗旨，今（28）日由主任委員王順輝率領團隊前往馬公市公所，捐贈慰問禮券，嘉惠本市第2、3款低收入戶共計330戶，為年節將至的家庭送上即時關懷與實質協助。

馬公市長黃健忠親自接待，並代表市政團隊致贈感謝狀，肯定澎湖觀音亭多年持續投入公益，尤其在節慶前夕主動發起關懷行動，實踐「在地人的信仰、在地的照顧」，展現宗教團體守望相助的社會力量。黃健忠表示，市公所在日常施政中已全力照顧弱勢家庭，但基層仍有許多實際需求，需仰賴民間資源共同補位。此次觀音亭加碼每戶1,000元禮券，不僅減輕年關生活壓力，也讓受助家庭感受到來自社會的支持與關懷。

澎湖觀音亭主任委員王順輝表示，觀音亭始終秉持「人飢己飢、人溺己溺」的理念，長年深耕公益、關懷在地。他指出，觀音亭只是盡一份微薄之力，期盼透過拋磚引玉，喚起更多善心團體與個人共同響應，讓年節不僅是形式上的熱鬧，更成為凝聚溫情與希望的時刻。

黃健忠指出，此次觀音亭所捐贈的慰問禮券，將由市公所妥善安排後續發放作業，確保每一分心意確實送達受助者手中。他強調，市政團隊未來將持續串聯在地宗教團體與民間資源，深化關懷網絡，攜手為馬公市打造一座有感、有溫度的宜居城市。（照片記者葉佳盈翻拍）