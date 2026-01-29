馬公市長黃健忠春節前勉勵長青槌球選手 肯定槌球運動促進銀髮健康

【記者 葉佳盈／澎湖 報導】為鼓勵高齡族群持續運動、強化社區健康意識，澎湖縣長青槌球協會於今（29）日辦理115年度開春會內賽事，邀集會員齊聚一堂、展開年度首場友誼競賽。馬公市長黃健忠特別準備熱豆花到場致贈，向長青選手表達誠摯祝福與鼓勵，現場氣氛溫馨熱絡。

黃健忠表示，槌球是一項適合長者參與的運動，能在日常生活中兼顧運動量與安全性，不僅有助維持身體協調與反應能力，也透過團體活動提升社交參與，減少獨居與退化風險。他強調，市公所未來將持續與民間團體合作推廣健康活動，讓更多市民在熟悉的社區空間裡，找到運動的樂趣與生活的重心。

廣告 廣告

理事長歐朝祿指出，槌球協會長年致力推動基層運動發展，透過例行賽事與日常練習，讓長者有固定運動習慣，維持良好體能與精神狀態。他也感謝黃市長與各界長期以來的支持，讓協會更有動力持續推動槌球向下扎根、擴大參與。

賽事後，協會利用午餐時段安排年終尾牙餐敘，感謝會員一年來的投入與努力，凝聚向心力、展望新年度。馬公市民代表吳武宗及民進黨澎湖縣黨部主委顏家康捐贈運動飲品，實際行動支持銀髮族群健康生活，展現地方各界共同推動長者福利的積極態度。（照片記者葉佳盈翻拍）