馬公市長黃健忠親頒議長盃滑輪溜冰獎 肯定幼童勇氣與教育團隊的用心

【記者 葉佳盈／澎湖 報導】114年澎湖縣議長盃滑輪溜冰賽於9月20、21日熱烈舉行，吸引各年齡層踴躍參賽。馬公市立幼兒園的小小滑輪好手們在此次賽事中表現相當亮眼，展現出平日訓練的成果與堅持的精神。大班男甲組的顏O翰勇奪一百公尺公路賽第一名，呂O睿則獲得障礙賽第一名及公路賽第五名；大班女甲組的陳O妮在障礙賽中拿下第四名。中班男乙組的蕭O哲表現同樣出色，於一百公尺公路賽與障礙賽雙料奪冠；中班女乙組的姚O妍則在兩項比賽中均獲得第一名，呂O芃亦分別取得第三名佳績，展現學童自信與堅韌的風采。

馬公市長黃健忠5日特地前往園內，公開表揚這群勇於挑戰的小選手，並親自頒發獎品以資鼓勵。榮獲障礙賽第一名者獲頒削鉛筆機，100公尺公路賽第一名獲彩色筆，第三名獲粉彩筆一組，第四名與第五名的小朋友則分別獲贈積木兩盒與一盒。現場掌聲與笑聲不斷，氣氛溫馨而熱烈。

黃健忠表示，看到孩子們在滑輪場上專注、勇敢、全力以赴，令人動容。滑輪運動雖看似遊戲，卻能啟發孩子面對挑戰的勇氣與自信，這份精神正是教育中最珍貴的力量。他感謝園方團隊在教學中結合運動與學習，讓孩子在遊戲中培養平衡感與毅力，也感謝家長長期的陪伴與鼓勵，讓孩子在支持中成長茁壯。

黃健忠強調，馬公市公所將持續打造友善的教育與運動環境，結合社區資源推動多元學習活動，讓每一位孩子都能在安全、快樂的環境中發光發熱。他也期勉學童：「不論輸贏，勇敢嘗試、盡情享受挑戰，就是成長最珍貴的獎牌。（照片記者葉佳盈翻拍）