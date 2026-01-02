馬公布馬年春聯 AI漫畫自嘲救援王

前總統馬英九公布馬年春聯。（取自馬英九臉書）

記者陳建興∕台北報導

前總統馬英九於二日在臉書公布馬年春聯「八方風雨辭青蟒，擊壤歌衢望驊騮」，還用幽默口吻表示終於等到十二年一輪，輪到這個跟他姓氏一樣的年份」，意味這張春聯效果絕對驫驫的。

馬英九還特別推出以ＡＩ生成製作五格漫畫，自嘲「多年認證國民救援王，為你背下所有鍋」。

馬英九用「頭條消息」方式表示，這不是一張普通的紅紙，這是您的過年萬用神器，並且以詼諧地口吻說，「各位鄉親父老兄弟姊妹，大家過年最怕什麼？怕ＡＩ取代你的工作？怕塞車塞到瘋掉？還是怕年獸無理取鬧？其實這些都不可怕，怕的是回家團圓，遇到像我這樣的長輩碎碎念的嘮叨。一下被問「什麼時候結婚」？一下被問「年終多少？最後打麻將還一直「放槍」胡不了？」

馬英九指出，春聯設計精美，紅得喜氣洋洋，貼在門口，將引發「偏財運微量爆擊 」的神奇效果，貼在室內，打牌自摸機率提升，遮掩所有室內裝潢的不完美，瞬間蓬蓽生輝，風格PLUS。

馬英九還幽默總結，多年來認證他是國民救援王，可以為大家背下所有鍋，只要世界還有不如意、只要便當少了雞腿、辦公室的Wi-Fi訊號太差或單身萬年，別擔心，通通可以怪他，看一眼春聯，就會發現，有個男人一直默默的在身後（背鍋），是不是覺得很有安全感？