馬公幼兒園裁罰案延燒！延燒 前後任市長相繼表態

馬公市立幼兒園經評鑑後缺失遭裁罰37.2萬元，馬公市代會副主席莊國輝點名園長吳麗靜（左）不適任，應立即下台；並要求市長黃健忠（右）別只說「會改善」。（馬公市公所提供／資料照片）

澎湖縣馬公市立幼兒園評鑑缺失遭裁罰37.2萬案延燒，由於幼兒園評鑑5年1次，橫跨2任市長，馬公市前、後任市長相繼說明。其中，有意挑戰年底縣長的前市長葉竹林更直指，幼兒教育攸關孩子學習安全與家長信任，相關問題不應簡化為單一機關責任，而應回到整體地方治理體系來檢視，澎湖縣政府除評鑑外，更要主動協助地方政府解決制度與資源問題。

馬公市立幼兒園園本部、東衛分部、澎南分部因普遍違反教保服務人員條例的「進用未具資格者從事教保服務」、「班級師生比違反規定」及「5歲班未依規定配置教師」等核心事項，日前被裁罰合計37萬2千元，市代會副主席更直接點名幼兒園長吳麗靜不適任，應該下台。

馬公市長黃健忠表示，教育現場涉及多元環節，不迴避責任，也不誇大作為。此次評鑑是一個重要提醒，未來將持續務實改善，讓市立幼兒園能在合法、穩定的基礎上運作，為孩子、家長與教保同仁提供更清晰、更安心的制度支持。

他說，本案主要涉及代理教保人員任用與報備流程間的認定分歧，屬行政作業未臻周延。接獲通知後已即刻完成補正，並依行政救濟程序提出訴願，目前尚待後續審議，裁處結果尚未定案。

至於前市長葉竹林則澄清外界「擔任市長任內，將教保員調入公所擔任行政工作，致員額不符法令」說法；他強調，自己在擔任馬公市長八年期間，持續強化幼教體系，教保員皆採公開甄選，並定期檢討園所運作，招生人數由約400人提升至600餘人，並推動幼幼班及課後留園等措施，協助家長兼顧工作與育兒，當時並未出現目前所指的結構性管理問題。

他指出，治理的核心，在於解決問題，而非製造壓力。民國111年馬公市長改選至今已三年多，若在市政推動上出現困難，縣府更應站在協助者的立場，與地方政府攜手補齊制度與資源缺口，而不是只停留在檢核與評鑑層次。

