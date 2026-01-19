馬公潮音寺護國息災祈安大悲法會 祈願臺灣安定、社會祥和 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】「護國息災祈安大悲法會」由世界佛教聯合會、澎湖潮音寺、佛教慈悲志業基金會、十億國際佛教覺行者協會、大愛道教育基金會、中華曐光世界行善總會聯合主辦，澎湖縣長陳光復與議長陳毓仁、議員許國政、馬公市長黃健忠、中國佛教會副理事長明光長老、總召明毓法師、馬公潮音寺法華和尚尼，十方善信與社會大眾齊聚一堂，共以清淨心、慈悲願，為動盪世界注入安定與祥和的力量。

篤信基督教的澎湖縣長陳光復出席祈福後表示，面對天災人禍，更需要集結眾人的正念與善行，為國家祈福、為社會祈安，期盼在眾人共同祝禱下，臺灣平安穩定、國泰民安，每一位民眾都能身心安康、生活祥和。

明光長老表示，他第一次來到澎湖，是前往西嶼外垵慈航寺舉辦兒童夏令營，印象深刻且美好，而這次再度踏上澎湖土地，更倍感親切與歡喜。他提到，他們未來將前往佛陀誕生地尼泊爾，為當地孩童及青少年舉辦冬令營，並引用一位教授的話：「佛教興盛在教育，教育之基在兒童；兒童學得般若智，思想行為見菩提。」期盼各道場與寺院持續重視兒童及青少年教育，從小扎根善念，培育健全人格。

明毓法師表示，大悲法會不僅是祈求國泰民安，更蘊含「人心向善」的教育意義。他說，今天看到國小三年級的孩子展現善根參與法會，令人動容，也期盼修行者與地方長官能共同關注青少年教育與培育，讓孩子成為造福人群的動力。

「護國息災祈安大悲法會」由世界佛教聯合會等多個佛教團體共同發起，自去年5月起陸續於基隆、花蓮、臺東、屏東、臺南、苗栗、宜蘭、南投等地舉辦，澎湖為第9場次，透過莊嚴法會凝聚善念，為社會注入安定與希望的力量。

