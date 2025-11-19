馬公路口驚險翻車！小客車對撞小貨車 2名駕駛受傷送醫

小客車猛撞小貨車翻覆畫面嚇壞路人、2人急送醫。（圖 ／翻攝畫面）

澎湖馬公市19日上午驚傳車禍意外，位於文德路與經國路的岔路口發生一起小客車與小貨車對撞事故，撞擊力道之大，甚至導致小貨車當場翻覆，畫面相當驚險。事故造成雙方駕駛受傷，經緊急救護後已送往三總澎湖分院接受治療，所幸皆無生命危險。

澎湖縣消防局於上午9時37分接獲民眾報案，指稱現場有車輛翻覆，且疑似有人受困。勤務人員接獲通報後立刻出動救援。到場後，救難人員發現自小客車與小貨車於路口相撞，小貨車側翻於路旁，但駕駛已自行脫困並站立在路旁等待救援。

兩名駕駛皆因撞擊受到不同程度傷勢，包括胸悶、擦挫傷等，由救護人員進行初步處置後，立即送往三總澎湖分院進一步檢查。事故現場車體受損明顯，碎片散落路面，警方與救難人員迅速協助排除並恢復交通。

至於事故真正的釐清原因，目前仍有待警方調查。初步不排除可能涉及路口視線死角、未注意車前狀況或車速問題。事故發生後，也提醒用路人行經路口時務必減速，避免類似事件再度發生。

