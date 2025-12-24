馬公選區3席不連任 新人輩出

澎湖縣議會馬公選區，因前議長劉陳昭玲和議員歐中慨（前排右三）涉案，胡松榮則因健康因素，恐不再參選，下屆選舉挑戰者多。（許逸民攝）

澎湖縣議員馬公選區應選11席，估計只要握有1600票以上就幾乎篤定當選，因此基本上都是固守基本票源的現任握有優勢。但明年包括前議長劉陳昭玲、議員歐中慨等人因案不能再選，胡松榮則因健康因素不再競逐，然而除了劉陳昭玲是否交棒尚未得知外，歐中慨與胡松榮都將派出兒子代父出征。

馬公選區議員11席中有婦女保障名額2人，現任的呂黃春金、蘇陳綉色將參選連任，目前尚未傳出有其他女性要登記挑戰下，若無意外，這兩人等同同額競選。

而現任議長陳毓仁、副議長藍凱元，議員陳海山、蘇育德、許國政等人票源固定穩妥，被歸類在領先組，剩餘4席就成為有意角逐的「新人」覬覦目標。包括現任馬公市代會副主席莊國輝、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康、澄澄老師陳偉澄，以及警察出身的林志盛等人，另有部分現任代表也都躍躍欲試。

其中，連10屆當選議員、6連霸議長的劉陳昭玲，因涉貪被判刑10年2月且辭去議員職務，二審將於下月中宣判，預料已無法再選，本屆拿下近3300票最高票的她，動向不明，這些票更是參選人希望爭取的票源。

而歐中慨因詐領助理費案，二審改判有期徒刑2年、褫奪公權2年，緩刑5年，雖免去入獄服刑，但也不能參選，傳出將由兒子歐松林代父出征，以歐中慨本屆2400餘票實力，在人又不用入獄情況下，票源有一定程度可望有效移轉，當選機率高。

至於本屆拿下1700票的79歲老將胡松榮，因健康因素已近2年沒有活躍在大眾面前，據了解，也將由他的兒子胡正仁接替參選。

還有，本屆遞補上議員的落選頭莊光大鐵票堅強，另外因當選無效被解職議員的張再興與落選的呂光宇，有望捲土重來。加上家族在馬公經營基層選舉30年的現任馬公市民代表吳仁祥也有意挑戰，讓選票的流動更複雜了。