馬六甲安美計畫 為長者改裝坐式馬桶

馬來西亞也有慈濟的安美計畫，如廁是每個人的基本需求，馬六甲的慈濟志工，替有需求的長者，安裝坐式馬桶，讓他們的生活能夠更便利，也更安全。

「如果她要進廁所，就搬過來這邊，如果她要沖涼，她就搬過來這邊。」

您能想像嗎？兩間廁所和浴室竟然共用同一扇門！為了解決老人家的如廁問題，慈濟志工來了。

慈濟照顧戶 瓦汝妲瑪：「我要去洗澡，就把門拿過來，我要去廁所就把門拿過去。」

慈濟志工 許玉萍：「對一個老人家來講，這個基本的一個隱私都沒有，所以我們就幫她安裝了那個門，有時，她會頭暈或是爬不上來，或是跌倒在裡面，就沒有人知道，所以，如果換一個坐廁，是比較適合她的。」

「就是做這個馬桶，然後再做裡面的扶手給你，你要嗎 (可以) 可以喔。」

慈濟馬六甲分會推動「安穩家園，美善社區」居家安全改善計劃，協助長者安裝坐式馬桶，並加裝扶手，增加安全性。

林金財家中的廁所原本設在戶外的斜坡上，對於82歲的他，非常不方便，裝修人員為他新建糞池及馬桶，讓阿公能在家中安心如廁。

慈濟照顧戶 林金財：「一樣，腳沒有什麼力，這樣安裝更開心，我不用晚上走了，麻煩，很危險的，有廁所就更好。」

長者的居家安全改善，從最基本的需求著手，提升他們的生活品質。

