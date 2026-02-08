馬六甲新春發放 陪照顧戶提前圍爐

馬來西亞馬六甲，慈濟新春發放暨圍爐，這個場次為華裔照顧戶而舉辦。今年以上菜秀的方式，讓大家有參加喜宴的熱鬧氛圍，還有喜慶表演，也有照顧戶走上舞台，有話想說。

剪紙，揮春，全家福，領取新春禮包，馬六甲靜思堂洋溢著滿滿的新春氣息，163位華裔照顧戶及家屬，提前慶祝新年的到來。 慈濟照顧戶黃惠珍：「大家都很好 很熱心，對我們也是很有幫助，我是很感恩慈濟，每個月又這樣幫忙我，師姊師兄他們是對我(很好)。」

從受助走向助人，舞臺上透過戲劇和手語演繹竹筒歲月，再加上照顧戶的親身分享，讓現場湧現滿滿的善能量

慈濟照顧戶方月清：「我有幾多我就投幾多，幫助人好，我們辛苦 人家幫助我們，我們要幫回人家。」

慈濟照顧戶顏彩萍：「我是每個月捐款，開心 可以做到善事很好，對我們很好。」

鼓聲洪亮、氣勢磅礴的24節令鼓響起，豐富精緻的蔬食佳餚隆重上桌，濃濃新春團圓的氣氛，背後有著慈濟志工的用心。 慈濟志工紀麗芳：「就是想以出菜的方式，然後以很像是去酒樓喝喜酒的方式，來呈現給我們的照顧戶。」

廚師歐陽鳳玲：「很多老人他們很孤單，你給他們多多錢，他們也不會開心，他們要陪伴 要和人家溝通，所以你看這邊這樣，所以我覺得很有意義。」

典舞領隊莊麗燕：「我們已經參與了20多年，小中大 沒有分年齡，就是做善事也不用分年齡。」

典舞導師房炎：「我們出一個我們很微薄的力量，來呈現一個喜慶的表演，讓今天的來賓觀看，也是一種布施。」

新春發放慶團圓， 也期許人人心中的善念增長，在滿滿祝福中迎接新的一年。

