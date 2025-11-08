馬六甲新芽助學頒獎 鼓勵勤學向上

馬來西亞慈濟馬六甲分會舉辦獎助學金頒發典禮，一天2個場次，總計609名各族群的中小學生領受。今年也增設講座，請家長平日關注孩子們品德教育以及身心靈成長。

每一位獲頒獎助學金的孩子，得到的鼓勵，是進步的動力。

家長 傅淑娟：「可以給他有一個獎勵，有個動力能去讀書 學習。」

家長 鄭代順：「會有增加到他們的信心，就會增加他們的努力。」

馬六甲 609位中小學生，這筆錢的用途不全然相同，心情上，都是感恩與開心。

慈濟助學生 白雯詩：「這筆資金可以讓我，解決我生活困難 還有交通困難，有多的話 我可以當我以後的儲備金。」

慈濟助學生 余孫輝：「我拿到這個獎學金，可以幫助我成為一個，更加有道德的人，好像養成一個習慣，每天晚上都要寫小冊子，打勾啊 什麼啊，想一下今天有沒有什麼，浪費糧食的東西。」

慈濟助學生 阿迪布：「助學金可以讓我去購買，學習上需要的書本 參考書。」

慈濟助學生 阿利夫.阿當：「我會更加地努力去學習，以便成功達到我的志願。」

17歲的余瑪努，和妹妹第一次領獎，他即將參加大馬教育文憑考試，慈濟馬六甲分會的這筆獎助學金，是及時的定心丸。

慈濟助學生 余瑪努：「我要用功讀書，以後才可以有更好的工作。」

家長 安琪：「我的先生不能工作，因為他有健康上的問題，我告訴孩子，現在你只需要專心讀書，以後就可以輕鬆了。」

慈濟志工 卜秀芬：「他們兩個都很乖 很有禮貌，最近我們這幾個月，有補助他補習費，他有這種上進的(心)，我們就去幫他 對嘛 支持他。」

慈濟教育志業，就是讓生命找到方向前進，獎助學金的設立，串聯了孩子們的夢想與家長的希望。

