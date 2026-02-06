馬六甲歲末祝福 回眸來時用愛鋪路

慈濟馬六甲分會在靜思堂舉辦歲末祝福活動，以竹筒歲月為主題，透過話劇及手語音樂來呈現，回顧慈濟一甲子的歲月足跡，也找回初發心。

不同時期的竹筒，擺放在歲末祝福現場，像徵慈濟走過六十年的歲月，也讓志工找回當年的感動。

慈濟馬六甲分會執行長 羅綉甄：「透過今天的歲末祝福，大家再把自己的初發心找回來。」

輕搖動手中的竹筒，不忘初心，夫妻同行，引領大家合唱，心更合。

慈濟志工 郭莉莉：「應該算是很有福分吧，我們一起受證，一起表演，一起行菩薩道。」

慈濟志工 蔣章源：「因為我也是不會華語，所以我是每次寫的，漢語拼音來學 又聽又學。」

慈濟志工 郭莉莉：「他會比較辛苦一點。」

馬六甲分會舉辦歲末祝福活動，志工場次，再次凝聚善心，社區場次，期盼能啟發人人心中的善念，母女同台演出慈濟歲月，傳承意味濃。

志工 李儷香 與 女兒 張筠崎：「我是媽媽，儷香，我是女兒，筠崎，可以透過話劇，把竹筒的含意傳達出去，可以讓他們更加清楚，他們所捐的錢，到底用在慈濟的哪一方面。」

以竹筒歲月為主題，結合話劇，手語，相聲以及心得分享等多元活動，鼓勵大家一起來小錢行大善。

民眾 塔莎：「因為幫忙別人，因為慈濟有幫忙過我們。」

民眾 陳哲旭：「五毛錢對我們來講，不算多也不算少，就剛剛好，你存一點是一點，今天可以存五毛錢，這樣你明天可以存一塊錢。」

捧著蓮花燈，亮起的是內心的光，不只照亮自己，也承載著助人的力量。

