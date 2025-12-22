馬六甲社區門診中心 培訓中醫助理

馬六甲慈濟社區門診中心增加了中醫服務的天數，目前一個星期會開放五天。因此，志工特別舉辦中醫助理培訓課程，教導醫療志工掌握標準及統一的中醫助理作業程式。

從配藥、出針、器皿消毒、暈針應變處理、到神燈操作及針刺傷的正確處置方式, 醫師以深入淺出的方式，逐一說明，讓31位中醫助理收穫滿滿。

慈濟志工 何春穎：「好像出針 有什麼暈針，應該怎麼做，所以最好是有一個培訓，大家做同樣的手法，同樣對的東西。」

慈濟志工 邱秀蓮：「我都是取針的 有半年了，要取針的時候要穩 定這些，然後怎樣膚慰病人，這些都很好。」

「熱敷 讓它吸收，冰敷讓它血管收縮 不要再出血。」

隨著看診天數增加，馬六甲慈濟社區門診中心特別舉辦中醫助理培訓課程。

慈濟人醫會醫師 楊立前：「我想我們第一個原則，就是以不傷害為原則，我們要對於很多的醫學的一些，基本的操作跟常規，所以我們有需要，重新讓大家更有系統的，更完整的來做一次培訓，這樣目的就是，讓我們發揮更好的良能。」

「安慰他 不要擔心，沒事的 真的沒事的。」

除了醫師的專業治療，醫療志工細心的關懷與陪伴，也成為病人最安心的依靠。

