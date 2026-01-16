馬六甲親子團 心靈故鄉尋根豐盛之旅

從馬來西亞馬六甲來到台灣，展開心靈尋根之旅，最後一站是花蓮靜思精舍，農耕田園樂，也跟著精舍師父出坡，灌注滿滿能量。

「做環保，愛地球。」

小小的手分類寶特瓶和塑料袋，小朋友們在家長的陪同下，來到桃園慈濟環保教育站學習付出。

團員 張筠崎：「更了解到底是怎樣做環保，因為要救地球，然後我很敬佩他們這個堅持的精神。」

團員 侯卉迎：「因為我們分類塑膠袋，就明白那些垃圾，不要亂亂就丟掉，要環保，這些垃圾塑膠袋，全部要洗了再丟，不然給環保(志工)很麻煩。」

「你寫了什麼，我寫，慈濟可以幫到更多的人。」

親手寫上祝福卡，留下感恩的心意，慈濟馬六甲分會舉辦親子回台尋根團， 40位家長與孩子踏上台灣，參訪桃園，關渡，花蓮慈濟靜思堂，慈濟大學及靜思精舍，7天充實的行程，有上課，也有動手做，親子們各有不同的學習與收穫。

家長 魏雪鶯：「歡迎回家，其實真的有點觸動我的心，聽了真的很溫馨，就是我看見每一個師父，其實他們每一個都很大的愛，都一直在講，我們所做的這些東西，就是回饋給下一代。」

家長 黃劼翔：「精神上，心靈上，都是一個修行在這邊，我感覺大家一起都可以成長。」

「親子尋根團，採花去。」

摘花、拔草、施肥，走進菜園參與農作，在精舍師父的帶領下，家長與孩子親身體驗靜思精舍農耕出坡的喜悅。

家長 唐馷袀：「我覺得可以靜靜這樣子做，做好一件事情，是很幸福的一件事。」

家長 王於玶：「吃很簡單，咬幾口就吞下去，現在有這麼大片(菜園)，要來(拔草)真的是不容易，就要堅持那種。」

團員 賴乃鋒：「但是種了菜，要拔(草) 是很麻煩，而且種了還不一定種得好。」

「謝謝你，感謝有你，世界更美麗。」

回到心靈的故鄉，孩子學習成長，家長學會陪伴，一起學習成為懂得付出的人。

「師公上人，我們愛您。」

