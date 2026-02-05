馬到五結接福運 知名書法家７日揮毫送春聯

五結鄉公所與宜蘭縣生活美學協會共同合作，將於七日在鄉公所舉辦「馬到五結接福運 名家揮毫送春聯」活動。（五結鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

時值歲末、寒冬漸至，五結鄉即將迎來充滿活力的馬年。鄉公所與宜蘭縣生活美學協會共同合作，將於七日在鄉公所舉辦「馬到五結接福運 名家揮毫送春聯」活動。

主辦單位邀請黃朝松、吳政安、陳佩苓、朱啟仁、沈暨及黃建嵐等六位老師也是知名書法名家到場揮毫，現場將提供三百五十份精美手寫春聯免費贈送給鄉親。活動中並備有紅包袋與暖心湯品，讓大家感受滿滿溫暖與祝福。

鄉長沈德茂表示，農曆春節是台灣最重要的傳統節慶，象徵著闔家團圓與嶄新開始。鄉公所每年與宜蘭縣生活美學協會及書法家們攜手舉辦揮毫送春聯活動，深受鄉親喜愛。今年適逢馬年，期盼透過書寫春聯的傳統文化，將「馬到成功、龍騰馬躍」的祝福送給每一位五結鄉親。

今年生肖為丙午年（馬年），活力昂揚、象徵奔馳與進步。民眾可於現場挑選自己喜愛的新春吉句，由書法名家揮毫書寫成獨一無二的春聯，帶回家妝點門楣，為新的一年增添好兆頭。