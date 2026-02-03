馬到十分皆得成功 臺鐵祈願加持限量禮盒

▲2026台鐵十分成功禮盒_設計檔_成安宮LOGO版

【記者 洪美滿／台北 報導】「祈願冉冉上升，列車逐夢前行。成安宮加持祝福，馬到十分皆得成功！」為迎接嶄新的馬年新春，臺鐵公司隆重推出年度祈願新品「十分成功」新春禮盒。設計以鐵道文化為核心，結合臺灣土地記憶與新年祝願，將抽象的祝福轉化為可收藏、可傳承的實體心意，為年節送禮注入溫度與故事。

「十分成功」寓意事業、人生與願望皆能圓滿順遂，更蘊含對臺灣土地的深厚關懷。禮盒選用白大理石石馬與蛇紋石底座，皆取材自花蓮地區。花蓮於2025年歷經天災考驗，仍展現堅韌生命力，象徵穩住根基、轉危為安，傳遞「石來運轉、平安相隨」的祝福理念。

廣告 廣告

▲小馬組合_白底正方。

禮盒中搭配的「十分成功」吉祥車票，取意自平溪線十分站。該路段因災後工程面臨重重挑戰，終於在春節前順利復駛，再次迎來元宵放天燈盛會，象徵希望重啟、光明再現。

為讓祝福更具心靈力量，臺鐵公司特別恭請十分地方信仰中心－十分成安宮為禮盒祈福過火。十分成安宮創建於1790年，主祀天上聖母媽祖，距今已有236年歷史，長年凝聚地方與海內外信眾，致力推廣臺灣廟宇文化。祈願庇蔭收禮者新年遠離災厄、諸事順遂。「馬到十分．皆得成功」，不僅是一句吉語，更是結合信仰與祝願的真誠心意。

▲十分成安宮祈福。

「十分成功」禮盒每組售價新臺幣1,288元，將於2026年2月4日（星期三）於臺鐵夢工場網路商店及門市限量發售共150組，每人每次限購3組，敬請把握這份文化、信仰與祝福兼具的新春好禮。

十分成功禮盒銷售資訊：

每組售價：新臺幣1,288元

商品數量：限量150組

開賣日期：2026年2月4日(星期三)

開賣時間：

1. 臺鐵夢工場網路商店：上午10時起

2. 實體門市依各販售門市營業時間

限購規範：每人每次限購3組

銷售地點：

1. 臺鐵夢工場-臺北旗艦店、松山、南港、花蓮、臺東門市

2. 台鐵便當販賣店-臺北2號店、板橋、臺中、高雄門市

3. 臺鐵夢工場網路商店

說明事項：

1. 大理石馬及蛇紋石底座皆為天然石材紋路，獨一無二；

2. 十分成功車票隨機配置，不得挑號。（照片記者洪美滿翻攝）