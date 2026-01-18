馬到成功一路發！全台6大靈驗財神廟 參拜流程、補財庫供品一次看

Photo Credits：joyce_01.07、molly888666

春節走春，不只拜年，更要把一整年的好運一次迎回家。無論是事業加速、財運開跑，最適合安排一趟「求財走春小旅行」，在香火鼎盛的財神廟前，為新的一年許下「馬到成功、一路發」的心願。精選全台 6 大靈驗財神廟，從北到南一次收錄，認識各廟宇的特色與參拜重點，讓走春不再只是人擠人，而是一趟把財氣、好運與安心感通通帶回家的新年祈福旅程。

【全台六大財神廟】

烘爐地南山福德宮

Photo Credits：justin0620、evanlin0327、angel50820、molly888666

烘爐地南山福德宮是北台灣求財最旺的土地公廟，全年香火鼎盛。從山腳下就能看到全台最大的福德正神像矗立山頂，在貢品準備也有小祕訣，據傳土地公喜愛麻糬，且有象徵著能「黏錢來」的好兆頭。來到此處信眾摸拜神像手中的「大元寶」求財、過財神橋求錢母、拜五路財神、文昌帝君及月老。夜間更是賞景的熱門景點，可俯瞰大台北百萬夜景的絕佳地理位置，無論是直接開車上來，或是想緞練腳力考驗誠意的以步行前往皆可。

開放時間：24 小時開放

地址：新北市中和區興南路2段399巷57弄20號

交通：搭乘捷運至南勢角站，轉乘中和區免費捷運接駁公車（假日直達山上，平日至山下）或一般公車（249、670至山下），若非假日或特殊時段，建議在山下（興南路二段399巷口）下車後步行或轉搭計程車上山

金山五路財神廟

Photo Credits：je.je104、eyvonne623、miyao_sam

金山財神廟信徒眾多，香火鼎盛，主要特色就是能在這裡「送窮迎富」、「求三寶、得三寶」，雖然位址在萬里區，但因風水中「點金虎耳穴」，依山面海，有坐擁金山銀山之意，因而取名為金山。前來參拜，附近有金山老街、野柳等知名景點，安排順遊添樂趣。

開放時間：10:00-18:30

地址：新北市萬里區公館崙52之2號

交通：搭乘國光客運/皇家客運至「金山郵局」站

台南祀典武廟武財神

Photo Credits： bobin_0803、chen_pup.0

台南祀典武廟主祀「武財神」關聖帝君，是全台唯一官祀的武廟，歷史悠久，經商者常來此祈求財運亨通，位於赤崁樓旁，以壯觀的紅色山牆聞名。除了求財，也因有月老與文昌帝君，可求姻緣與事業，是南市重要古蹟與信仰中心。台南有四大月老廟，祀典大天后宮專司姻緣、大觀音亭月老善長說媒、重慶寺的月老甚至能幫挽回對方的心，而祀典武廟的月下老人，所持枴杖威力無窮，打跑小三、斬除所有非正緣。

開放時間：6:30-21:00

地址：台南市中西區永福路二段229號

交通：搭乘高鐵到台南站轉接駁車/火車到台南火車站，再轉台南市公車 (3、5、88、99路)到赤崁樓站下車，步行即可抵達

台中廣天宮

Photo Credits：kimpony_22、ccl.829

台中廣天宮是與竹山紫南宮、草屯敦和宮並稱「中部三大財神廟」，供奉主神為財神「趙公明」，可以在這裡求黃金發財蛋，剝去蛋殼就像去除厄運，吃下就能招來好運。此外，台中廣天宮的月下老人特向玉皇大帝請旨掌管五大姻緣，可以自行準備或向觀音殿櫃檯詢問『姻緣六禮』，幫忙一起討月老歡心。月老與財神爺同時加持，人財兩得！

開放時間：8:00-21:00

地址：台中市北屯區遼陽五街131號

交通：搭乘台中捷運綠線至「四維國小站」下車，步行約3分鐘即可抵達

北港武德宮

Photo Credits：joyce_01.07、syuan_23y

台灣五路武財神的信仰始於北港，其中有座香火鼎盛的知名廟宇就是武德宮，可說是台灣最大規模的財神廟之一，而且不止求財，武德宮的文創能力很強，還有全台最潮、不輸星級飯店的香客大樓，推薦趁著春節假期前來走春、旅遊、求發財喔!

開放時間：6:00-22:00

地址：雲林縣北港鎮華勝路330號

交通：統聯客運 (台北出發): 搭乘1633路線（台北→北港→四湖鄉），直接在「北港武德宮」站牌下車

車城福安宮

Photo Credits：liana82916

創立於明朝永曆年間(西元1654-1662年間)，迄今已有三百五十八年歷史。目前為台灣官方認定歷史最悠久的福德正神信仰廟宇，守護著恆春當地的信仰中心，也是號稱全台灣以及東南亞最大的土地公廟。

開放時間：5:00-22:00

地址：屏東縣車城鄉福安路51號

交通：搭乘屏東客運518直達「車城福安宮」站

撰稿者/韓微微