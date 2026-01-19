馬到成功福運來 陽明交大醫院邀名家揮毫贈春聯

筆龍墨舞間吸引大批民眾與陽明交大醫院同仁興高采烈地排隊領取。（陽明交大醫院提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

農曆馬年將至，陽明交通大學附設醫院蘭陽院區大廳十九日墨香四溢。院長黃志賢親臨現場，偕同書法名家吳大仁老師團隊，為就醫民眾及家屬送上溫暖的新春祝福，為即將到來的馬年揭開溫馨序幕。

吳大仁老師致贈親筆揮毫的對聯「宜院醫療仁術真惠澤，蘭民病癒心存是感恩」予陽明交大醫院，由黃志賢院長代表接受。（陽明交大醫院提供）

陽明交大醫院自民國九十四年起從不間斷、深受在地鄉親期待的「賀歲迎新送春聯」活動，今年正式邁入第二十一個里程碑。今年邀請書法名家吳大仁老師暨學生團隊現場揮毫，筆龍墨舞間吸引大批民眾與醫院同仁興高采烈地排隊領取。

今年適逢馬年，現場處處迴盪著「馬到成功、健康如意」的祝福聲。吳大仁老師特別致贈親筆揮毫的對聯「宜院醫療仁術真惠澤，蘭民病癒心存是感恩」予院方，由黃志賢代表接受，深刻展現了醫病之間深厚的互信與感恩情誼。

黃志賢表示，每年的送春聯活動都能看到民眾熱情參與，每一幅遞交出的春聯，都承載著醫院對鄉親健康的暖心祝福。陽明交大醫院也藉此機會祝福蘭陽鄉親，在充滿活力的馬年裡都能「平安順心、事事順利」，在奔騰的新年裡每一天都能開心享受幸福生活。