馬到成功迎新年！HUAWEI首推兩款科技美學新品 Dyson抽999.9純金金飾

記者李鴻典／台北報導

迎接2026年開春，HUAWEI推出兩款匯集科技創新與美學設計的穿戴新品—全新耳夾式耳機HUAWEI FreeClip 2，以及首度攜手頂級高爾夫球桿品牌HONMA打造「HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro」聯名智慧腕錶。

HUAWEI FreeClip 2輕盈舒適。（圖／品牌業者提供）

HUAWEI說，2024年推出的創新C形橋設計耳夾式HUAWEI FreeClip後，在競爭激烈的藍牙耳機市場中，締造連續二年在台銷售成長超過25%的亮眼成績。

HUAWEI FreeClip 2共推出丹寧藍、羽沙白、摩登黑三色。（圖／品牌業者提供）

此次引進全新一代HUAWEI FreeClip 2，以雲感C形橋舒適配戴、開放式智感聆聽、雙向清晰通話三大升級，為日常通勤、運動與辦公帶來更自在的自由新聲體驗。HUAWEI FreeClip 2在台推出丹寧藍、羽沙白、摩登黑三色，建議售價 $6,990元。

HUAWEI FreeClip 2實行細緻極簡美學。（圖／品牌業者提供）

另，HUAWEI 首度攜手頂級高爾夫球桿品牌HONMA推出「HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro」 聯名設計之作。聯名款承襲HONMA的經典金黑美學，以沉穩黑與細緻金勾勒出低調奢華的質感，並搭配獨家日式工藝美學錶盤。

HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro金黑聯名美學一展獨特品味。（圖／品牌業者提供）

「HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro」在台限量推出，建議售價 $17,990元。

HUAWEI首度與HONMA攜手打造WATCH GT 6 Pro聯名之作。（圖／品牌業者提供）

出國潮不僅刺激機票與住宿消費，也推升語言輔助工具的市場需求。電商平台486團購觀察，近期隨身翻譯工具搜尋量和銷量同步增加，其中支援離線即時雙向翻譯的產品最受關注。超迷你離線翻譯機是近期熱銷主力，像是支援中、英、日、韓、泰、越、印尼等多國語言的「抹茶機」，即使在無網路環境也能流暢翻譯。僅8克重量的小巧機身方便隨身攜帶，翻譯內容同步顯示於手機畫面，讓年長使用者也能清楚閱聽翻譯內容、溝通更流暢。

體積輕巧的「抹茶機」支援多國離線翻譯，可放口袋或隨手掛在背包上。（圖／品牌業者提供）

除口語翻譯，具備掃描即譯功能的「AI掃譯筆」也受到市場青睞，能快速將外文菜單、商品說明轉換為中文，並進一步透過 AI 技術產生文章摘要或口說評測，延伸出旅遊與學習並行的應用價值。而「智能錄音筆」則滿足商務或會議需求的消費者，形成完整產品線布局。

AI掃譯筆可透過AI技術產生文章摘要和口說評測，不僅是旅遊工具，也是學習利器。（圖／品牌業者提供）

回應現代家庭在忙碌生活中對「一步到位、徹底潔淨」的高效清潔需求，Dyson針對不同居家清潔情境提出對應解方。Dyson推出全新Dyson Clean+Wash Hygiene™深層潔淨洗地機，並同步集結品牌明星機種Dyson V12s Detect Slim Submarine™乾濕全能洗地吸塵器與Dyson PencilVac™ Fluffycones鉛筆吸塵器，協助消費者依照家中空間條件與使用習慣，找到最合適的新春掃除夥伴。

Dyson推出全新Dyson Clean+Wash Hygiene™深層潔淨洗地機，並同步集結品牌明星機種Dyson V12s Detect Slim Submarine™乾濕全能洗地吸塵器與Dyson PencilVac™ Fluffycones鉛筆吸塵器。（圖／品牌業者提供）

Dyson於新春期間推出「戴金納福，馬上升級」限定活動。購買指定機型，有機會抽中價值萬元999.9純金金飾與「Dyson Home」全套大獎。Dyson Clean+Wash Hygiene™深層潔淨洗地機：建議售價NT$18,900，新品上市現購即贈Dyson硬質地面清潔劑500ml（價值NT$750）；Dyson V12s Detect Slim Submarine™乾濕全能洗地吸塵器：限時新春優惠價NT$23,900（建議售價NT$29,900），加碼贈送多功能置物架、原廠電池、洗地滾筒組（總價值高達NT$10,460）；Dyson PencilVac™ Fluffycones鉛筆吸塵器：限時新春優惠價NT$19,900（建議售價NT$21,900）。

Dyson V12s Detect Slim Submarine™乾濕全能洗地吸塵器，整合洗地、智慧光學偵測與防纏結設計，一機完成全方位清潔。（圖／品牌業者提供）

PHILIPS冷暖空調系列正式登台。首款「清靜風」冷暖空調主打新一代直流變頻壓縮機，獲得2026年新一級節能標章；後續進階系列「清靜風3D」與「清靜風3D+WiFi」版本，提供更全面吹送範圍與Wi-Fi功能。全系列祭出壓縮機終身保固、全機七年保固，只換不修。

PHILIPS冷暖空調「清靜風」登場。（圖／品牌業者提供）

PHILIPS清靜風冷暖空調即起在雙全生活網官網、各大網購平台上市，首波提供適用4-5坪空間的2.9kW機型，建議售價29,700元、官網特價22,900元；適用5-7坪的3.6kW機型，建議售價34,700元，官網特價26,900元；適用7-9坪的5kW機型，建議售價43,400元，官網特價33,900元。購買任一機型，均可從PHILIPS冷暖空調最佳夥伴，包括PHILIPS壁掛暖風機、PHILIPS智能油燈葉片式電暖器、PHILIPS DC智能遙控循環扇、PHILIPS 9吋直立式DC渦流循環扇等四款好禮中免費擇一。

PHILIPS冷暖空調全系列壓縮機終身保，全機只換不修。（圖／品牌業者提供）

LG電子深耕台灣超過 20 年，台灣樂金今（19）日正式宣布，由金建一先生接任台灣 LG 電子董事長，未來將與總經理羅時景先生緊密合作，推動以人為本的創新策略，深化智慧生活解決方案在台灣的佈局，並持續提升消費者體驗。

台灣樂金說，金建一擁有超過 19 年 LG 電子集團管理與策略領導經驗，曾於韓國總部及多個海外市場擔任重要職務，並曾出任台灣 LG 電子生活家電解決方案事業部總監，具備橫跨產品經營、市場策略與組織管理的深厚背景。其跨市場經驗與對產業結構轉變的深刻理解，將成為台灣 LG 推動營運模式升級的重要關鍵。

台灣樂金說，董事長金建一與總經理羅時景將攜手深化智慧生活布局，實踐 LG「Life’s Good」品牌承諾。（圖／品牌業者提供）

