馬到成功迎新春！正修科大國際學生齊聚同樂 好運「馬」上來

▲正修科大迎新春國際學生齊聚慶馬年，萬事好彩頭好運馬上來活動熱鬧登場。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為迎接2026年農曆丙午馬年的到來，正修科技大學國際事務處於今天(9日)下午舉辦「2026正修國際學生農曆新春慶祝活動，以「萬事好彩頭，好運馬上來」為主題。龔瑞璋校長表示，透過結合馬年意象與團隊合作精神的趣味競賽，邀請境外學生與本校師生一同提前歡慶農曆新年，感受團圓與祝福的溫暖。

活動在充滿活力的「Team Taiwan暖身操」中熱鬧揭幕，龔瑞璋校長率領多位師長一同上場帶動氣氛，現場歡笑聲不斷。隨後由校長頒發象徵祝福的平安符給予同學，為活動揭開序幕，接著展開三項結合趣味性與團隊默契的競賽。首先登場的「馬上抱緊」，考驗參賽同學在逐漸縮小的紙張上維持站立平衡，象徵同舟共濟、緊密團結的合作精神。

接著進行「萬馬奔騰」接力賽，十人一組的隊伍手持道具接力奔跑，展現如駿馬奔馳般的活力與衝勁；壓軸賽事「拔得好彩頭」則結合春節「拔蘿蔔」討吉利的民俗意涵，透過拔河競賽決勝負，獲勝隊伍可贏得象徵好運的「好彩頭」，寓意新的一年博得頭彩、運勢長紅。

印尼籍學生許新燕說，臺灣的農曆新年活動相當熱鬧，學校設計的遊戲也充滿創意，讓國際學生有機會體驗不同於自己國家的過年方式。她特別感謝學校與師長用心籌辦活動，讓學生們能夠在校園中開心迎接新的一年，並祝福大家在馬年都能平安順利、快樂學習。

活動現場氣氛十分熱鬧，越南籍學生阮公正也說「這次與同學們一起合作、同樂，感覺相當開心」!他也提到，這次在正修度過的農曆新年，與自己在母國的過年經驗截然不同，是一次非常特別且難忘的體驗。

國務處表示，農曆春節是華人社會最重要的傳統節慶，為紓解國際學生無法返鄉過年的思鄉情懷，同時促進跨文化交流，學校每年皆規劃舉辦新春慶祝活動，今年設計一系列團康遊戲，讓學生在互動中體驗中華文化「馬到成功」、「龍馬精神」等吉祥寓意。（圖╱正修科大提供）