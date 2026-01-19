馬到成功迎新春 逛新化年貨大街虎頭埤奇美博物館 臺南春節樂購遊

迎接馬年，臺南市政府推薦結合傳統年節氛圍、自然景觀與國際觀光亮點的春節走春樂購遊路線，串聯「新化年貨大街」、「虎頭埤風景區」與「奇美博物館」，邀請民眾於春節期間走訪臺南。 圖：台南市政府／提供

[Newtalk新聞] 迎接馬年到來，臺南市政府觀光旅遊局特別推薦結合傳統年節氛圍、自然景觀與國際觀光亮點的春節走春樂購遊路線，串聯「新化年貨大街」、「虎頭埤風景區」與「奇美博物館」，邀請民眾於春節期間走訪臺南，感受熱鬧年味、湖光山色、藝術文化與親子旅遊兼具的多元魅力。

臺南市長黃偉哲表示，臺南擁有深厚的歷史文化底蘊與豐富的觀光資源，市府以「一次規劃、多元體驗」為核心概念，整合春節年節氛圍、自然踏青、藝文展覽與大型活動，推出適合親子及闔家同行的春節套裝行程。期盼旅客透過完善的行程安排，放慢腳步深入體驗臺南的文化、藝術、美食與生活節奏，讓春節旅程兼具熱鬧氛圍與文化深度。

今年新化年貨大街將於 2 月 10 日至 2 月 16 日熱鬧登場，每逢春節總是吸引大量人潮，老街沿線匯集各式年節商品、傳統糕點、糖果乾貨與在地小吃，洋溢濃厚過年氣息。民眾除可採買年貨外，也能漫步新化老街，欣賞保存完整的街屋建築，並順道造訪新化武德殿、新化神社遺構等歷史景點，為走春行程增添人文層次。

結束新化老街行程後，旅客可沿著南 168 線前往虎頭埤風景區，在湖光山色與綠意環繞中踏青休憩。虎頭埤為台灣第一水庫，素有「臺南後花園」美譽，擁有環湖步道與寬廣草坪，是春節期間親子同行、放鬆身心的熱門去處，讓行程從熱鬧年節氛圍自然轉換至悠閒的自然體驗。

隨後旅客可前往奇美博物館，展開午後的藝文之旅。奇美博物館以典雅的歐式建築與寬廣園區聞名，近期推出國際大展「埃及之王：法老」，展出多件珍貴文物，帶領民眾一窺古埃及文明的神祕魅力，讓遊客不必出國，也能於春節期間體驗世界級展覽。

觀光旅遊局長林國華表示，此次一日遊行程以「上午年貨、自然走春、午後藝文、全日歡樂」為主軸，結合新化老街、虎頭埤及奇美博物館等特色景點，讓遊客以輕鬆節奏暢遊臺南，無論返鄉遊子或外地旅客，都能規劃充實而豐富的春節行程。

林國華進一步指出，「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」將於 2 月 20 日至 2 月 22 日於臺南都會公園及奇美博物館周邊盛大登場，活動期間設置主題棲息地與寶可夢裝飾，並規劃見面會及全球唯一的「超級之夜」活動，預期吸引國內外玩家齊聚臺南，為城市觀光再添亮點。

觀旅局補充，造訪奇美博物館後，旅客可順遊十鼓文創園區，或前往市區品嚐臺南小吃；若安排多日行程，千萬別錯過選擇最具台南特色的旅館和民宿，並可順遊安平老街、安平古堡、赤崁樓等知名景點。誠摯邀請全國民眾於馬年新春到臺南走春旅遊，在傳統年味與現代觀光交織的城市魅力中，開啟馬到成功的一年。更多臺南旅遊景點及活動相關資訊，請上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。

