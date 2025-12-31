



彰化市公所為迎接2026年到來，於12月31日晚間7時30分起，在旭光西路盛大舉辦「馬年」跨年晚會，吸引數千名市民湧入同歡。晚會於深夜接近零時達到最高潮，由彰化市長林世賢偕同金曲歌后孫淑媚，帶領現場民眾一同倒數迎接新年，活動氣氛熱烈，持續至元旦凌晨1時多圓滿落幕。

彰化市跨年晚會為地方年度盛會之一，向來深受年輕族群與市民喜愛，即使當晚天氣冷冽，現場仍湧現滿滿人潮。今年晚會節目內容豐富多元，首先由社區、學校及民間團體輪番登台，帶來舞蹈、國樂、歌唱及熱舞等精彩演出，展現地方藝文能量。

「馬到成功．喜滿門」彰化市跨年晚會嗨迎2026，數千民眾齊聚倒數。圖／彰化市公所提供

藝人演出卡司同樣吸睛，邀請陳竟飛、陳佩賢、阿蘭AC、原子邦尼、陳衣宸及陳申珮（ㄧ綾）等多組歌手接力開唱，現場歡呼聲不斷，氣氛一波接一波升溫。壓軸由金曲歌后孫淑媚陪伴大家倒數迎接2026年，帶動全場情緒High到最高點。

彰化市公所也特別感謝在地企業矽品精密工業股份有限公司及財團法人日月光文教基金會，對「2026彰化市跨年晚會」活動的大力支持，讓晚會能順利圓滿舉行。

跨年倒數後，隨即進行民眾最期待的摸彩活動，市公所準備iPhone 17、55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、微波爐、咖啡機等多項豐富大獎，將現場氣氛再度推向高潮。林世賢市長除恭喜中獎的幸運民眾，也祝福全體市民在新的一年「馬到成功．喜滿門」。

林世賢市長表示，希望透過跨年晚會的歡樂氛圍，讓市民拋開過去一年的辛勞與不愉快，迎向嶄新開始；並期盼包括彰化鐵路高架化、東區擴大都市計畫、彰化交流道都市計畫，以及捷運延伸至彰化等四項重大建設，能在新的一年順利推動，為城市發展注入新動能。

跨年晚會現場市長林世賢煎蔥油餅義賣。圖／彰化市公所提供

