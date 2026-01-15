馬到福到幸福來 受暴家庭溫暖圍爐迎新春

農曆新年即將到來，對多數家庭而言，圍爐過年是平凡的日常，但對曾經在暴力中顫抖的家庭來說，圍爐不只是吃一頓飯，更象徵安全與自立的開始，為持續關懷與陪伴受暴家庭，高市府社會局於十四日邀請受暴婦女與其子女在歲末時節回到社會局家防中心熟悉而安心的「家」圍爐，並致贈年節禮盒與春聯，活動計一百多人參加，象徵娘家對家人的惦記與祝福，陪伴家庭在新的一年持續朝向安全、穩定與自立的生活邁進。(見圖)

社會局今(十五)日說明，今年活動持續與國際崇她高雄育萱社洪仙姬社長及社員們攜手合作，並結合鄭翔釋先生的愛心支持，高雄育萱社秉持培育女性國際崇她的宗旨，發揮母性的愛奉獻社會；鄭翔釋先生發揮無私精神默默關懷社會中需要幫助的人們。該活動透過溫暖且有儀式感的圍爐餐敘外，特別安排充滿朝氣的開場舞登場炒熱現場氣氛，並加入「反暴力賓果」親子遊戲，增加家庭凝聚力，讓親子在歡聚中學習尊重與自我保護的觀念，接著猜謎遊戲更是笑聲連連，大人和孩子們開心舉手搶答，臉上洋溢著自信與喜悅，整場活動在歡笑聲中進行，氣氛溫馨感人。

阿玉曾在婚姻中承受丈夫的暴力對待，日復一日的恐懼讓她逐漸失去自信，染上酒癮的丈夫暴力行為愈發失控，她終於意識到，若繼續留下，受傷的不只是自己，還有孩子；於是，她鼓起勇氣，帶著孩子離開暴力環境並接受社工安排住進庇護所，庇護期間，社工傾聽她的心聲、陪她走過最黑暗的時刻，這也成為她生命的轉折點。如今，她慢慢站穩腳步，在外租屋居住並經營麵店，與孩子一起展開新的生活，當天她帶著孩子一起出席圍爐活動，並將這份支持化為前行的勇氣，鼓勵仍在困境中的伙伴，帶著社會的關懷與支持的力量，迎向充滿希望的新一年。

社會局蔡宛芬局長表示，家庭暴力是需要社會大眾共同正視的問題，也期盼公私部門攜手合作，整合社會資源，陪伴並鼓勵受暴者勇敢求助，由專業人員提供全面的協助，包括心理支持、法律諮詢及經濟扶助等，唯有讓受暴者感受到充分的支持，才能真正走出暴力陰影，重新建立安全而穩定的生活。若民眾面臨家暴情形，務必立即撥打一一三、一一○，或致電家防中心專線○七-五三五五九二○尋求協助。