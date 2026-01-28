馬到福到新衣到！UNIQLO新春特惠一次看 GU推進化版錐形褲
農曆新年將至，「開運換新衣」是迎接新一年的重要儀式，象徵新氣象、新希望與新的生活步調。UNIQLO 以 LifeWear 精神為核心，在春節前搶先春裝全面上新，1月30日推出「馬到福到 新衣到 2026新春特惠活動」，要用極致日常服陪伴大家輕鬆換上兼具時尚設計與高機能的全新穿著一同耀眼迎新春！
新春特惠第一彈1月30日（五）至2月5日（四）單筆消費滿NT$2,000即隨機贈乙個「馬上好運輕旅袋」，輕巧實用的設計搭配新春配色（春綠、靛藍、晨棕、曙紅，共四個顏色），為新年行程增添便利與好兆頭。(贈品每日限量、送完為止)
新春特惠第二彈2月6日（五）至2月12日（四）單筆消費滿 NT$1,500，即可獲得「新春納福米」乙包，來自花蓮富里樂米穀場，柔和滑順口感。(贈品每日限量、送完為止)。
2 月 9 日（一）起，於UNIQLO實體店舖或網路商店單筆消費一件指定 DISNEY/MAGIC FOR ALL 商品（含UT印花T恤、印花休閒上衣、玩偶），即贈玩具總動員系列馬年紅包袋1組。
GU啟動「馬到『服』到，『衣』馬當先」新春檔期，結合馬所象徵的自由奔放與自我節奏，傳遞品牌一貫主張的「YOUR FREEDOM」精神。延續「BARREL LEG錐形牛仔褲」熱潮，今年開年最大亮點為錐形褲型的進化版──推出「BARREL ANKLE 錐形褲」，宣告來到露踝新潮流！GU亦攜手人氣插畫家「Carol Meat卡肉老ㄙ」，以幽默俏皮且溫暖的視覺風格，將GU「自由、多元」精神具象化，並帶來一系列充滿新年儀式感的限定優惠。
2/6–2/12首週檔期，凡單筆不限金額消費且追蹤GU官方Instagram，即可獲得「GU馬年紅包春聯組」；單筆滿NT$1,000且於GU網路商店下單選擇實體店舖取貨，再加贈「GU衣纖木手機座」。緊接著2/13–2/19第二週檔期，單筆消費滿NT$1,800 即可將兼具日常整理與旅遊機能的「GU吊掛旅行收納袋」帶回家。
除兩週限定好禮，整個春節檔期更推出「馬到成功 LINE 刮刮樂」活動（2/2–2/22），每個LINE帳號每日都可參與，最高有機會刮中LINE POINTS 666 點；凡於門市消費掃描GU APP會員條碼或於APP下單，還可參加年假最後三天的加碼抽（2/20–2/22），有機會將「Dyson 三合一涼暖智能空氣清淨機」或「Philips 頂級版直立式3段蒸氣掛燙機」抽回家。
農曆新年即將到來，運動品牌UNDER ARMOUR推出2026「馬年新春系列」，以「奔馬無懼」為核心意象，將速度、力量與勇氣注入新年戰袍。設計靈感取自駿馬奔馳的外觀線條與輪廓元素，象徵無懼困難、勇往直前的精神。今年更邀Team UA職棒選手陳子豪與岳東華演繹新春服飾，分享邁入30歲階段後，如何調整身心狀態迎接挑戰，也期盼激勵每位運動愛好者如駿馬般堅定前行，在新的一年持續突破自我、奔向目標！
2026「馬年新春系列」服飾以紅、白、黑為主軸配色，結合適合亞洲身形的寬鬆版型設計，打造兼具機能與時尚的新年穿搭風格。服飾細節融入駿馬側臉意象的輪廓縫線、馬蹄造型標誌與特殊馬鬃毛印花設計，呈現低調卻富含巧思的東方美學。多款單品選用重磅HW Terry與刷毛面料製作，兼顧保暖性與舒適度，其中更在系列外套與長褲特別加入馬頭圖案反光細節設計，提升夜間活動的實用機能，同時展現俐落有型的運動態度，滿足春節期間走春、訓練與日常穿搭需求。
鞋款方面，UA推出全新潮流跑鞋「Phantom X」新春限定配色，以節慶黑紅、白金色系結合未來感輪廓設計，打造兼具潮流與運動風格的視覺焦點。鞋面採用工程網布結構，提供良好透氣性與包覆感，搭配籠狀TPU支撐系統與半透明中底設計，結合ALPHA框架與HPTU發泡材質，帶來穩定回彈與舒適腳感，打造兼具外型與機能的全方位跑鞋體驗。
近年韓系流行風格持續影響亞洲市場，冬季穿搭趨勢也出現轉變。比起過度機能化、線條厚重的設計，消費者更偏好簡約輪廓、低調機能感的外套款式，能自然搭配城市服裝，同時應付寒冷天氣。 在這樣的趨勢下，羽絨外套不再只是戶外專用，而是需要在旅遊、通勤、日常生活之間自由切換，成為一件穿得了一整天的選擇。
在這樣的風格轉向下，具備機能結構卻不顯臃腫的設計，成為許多人挑選羽絨外套時的關鍵考量。像國家地理服飾推出的EIRA羽絨外套，採用歐洲鵝絨填充內裡，同時運用了Trizar 蓄熱材質技術，以俐落剪裁與簡約外型，搭配穩定保暖與輕量結構，符合近年韓系穿搭所強調的「機能藏在細節裡」，也讓外套能同時出現在旅遊、通勤與日常生活場景中。
向來最懂戀愛氛圍拿捏的國際運動時尚品牌FILA，今年也再度超前部署西洋情人節話題！以「Valentine’s Day in Roma」為靈感，率先釋出 2026 情人節限定系列，與另一半相約穿出愛的頻率，打造不落俗套的「戀愛三部曲」穿搭提案，透過蕾絲、丹寧與工裝元素，勾勒出極具層次的義式街頭時尚；同時推出話題度極高的義式厚底小白鞋，厚底美腿神鞋與義式浪漫元素的完美搭配，讓情侶們在每個步伐間都散發高甜默契。
FILA為情人節再加碼愛意，即日起至 2 月 22 日 推出情人節專屬優惠：凡購買情人節限定小白鞋，即可獲得「FILA to PLAY 鞋飾組」，內含彩色愛心與可愛飾件，讓消費者隨心 DIY；此外，FILA 1911 Taipei 時尚概念店、FILA 1911 復興 SOGO 與 FILA 1911 勤美誠品加碼推出限定活動，凡購買韓國潮流鞋履，即可獲得 FILA 1911 獨家限量鞋飾組，為鞋款注入個人風格，打造獨一無二的情人節造型。
Kipling推出特別系列 「馬上猴你好運包」，透過品牌「Live Light」的輕盈概念讓馬年有更多創新元素呈現。本系列以百搭的「新年黑」作為主調，搭配玉綠色滾邊線條點綴，靈感取自中式園林窗花造型，將東方文化語彙轉化為現代時尚設計，勾勒出兼具節慶氛圍與都會感的全新年節風格。
「馬上猴你好運包」系列共推出五款包型，涵蓋品牌經典熱銷的 GABB S 牛角包、CITY ZIP S 猴子包，以及兼具實用與造型感的 ART MINI 手提側背包、RIRI 千層包，並特別打造一款以傳統折扇為靈感的 FAN BAG 扇子包，將節慶文化轉化為吸睛造型語彙。包款內裡選用象徵好運與喜氣的深紅色，細節處則結合品牌經典金屬小猴吊飾，並巧妙加入象徵招好運的紅色葫蘆與綠珠串，為新春穿搭增添一抹俏皮祝福。
9天的農曆年假，有些人打算在沙發上盡情放空、療癒自己，也有人選擇與久未相逢的親友歡樂團聚。屈臣氏深知，每一種度過假期的選擇，都承載著大家對新年的期待。為了尋找最契合自己的過年儀式感，屈臣氏精選了從醫美護膚、開運彩妝到健康保健的必備好物，並祭出千件商品任意混搭「買一送一」的新春優惠。
即日起，到店消費就送 $18 發財金，滿 $688 （折扣後）再加碼好運 FUN 馬來刮刮卡。除了多項精選商品優惠外，屈臣氏更攜手布丁狗以及大耳狗喜拿推出超萌聯名！超過十款可愛連擊的超值換價購，讓你的新春假期不只是放空休息，更是一場全身心療癒假期。
