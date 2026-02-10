馬到金來討好運！ 盧秀燕大年初一到中市4宮廟發送新春賀歲小紅包

盧市長大年初一連跑4宮廟發送新春賀歲小紅包





2026 農曆丙午馬年將至，為祝福市民幸福安康並分享年節喜氣，台中市長盧秀燕2月17日（大年初一）將走訪 4 間宮廟發送馬年新春賀歲小紅包。民政局長吳世瑋表示，今年小紅包以「豐盛共享」為主題，採左右開合設計，合攏時呈現兩匹駿馬並肩前行，象徵市政成果蓄勢待發、攜手向前，展開後紅包內則貼有十元硬幣，並印有「馬到金來」燙金祝賀詞，祝願市民新的一年事業、財運與生活都能順利進帳、好運連連。

吳世瑋局長指出，盧市長春節期間走訪宮廟發送小紅包，年年吸引大批市民排隊領取、沾喜氣，已成為許多市民迎新年的期待行程。今年大年初一盧市長將連跑 4 間宮廟發送小紅包，2 月 17 日上午 8 時前往大里區七將軍廟、9 時至西屯區永安宮、10 時到潭子區潭水亭，最後一站於 11 時 20 分抵達龍井區龍泉岩，歡迎市民朋友一同到宮廟走春迎新、領紅包討吉利，感受滿滿年節喜氣，並祝福大家新的一年馬到成功、福氣滿滿、事事圓滿。

廣告 廣告

民政局說明，此次小紅包主視覺以「流動」與「變形」為設計主軸，透過數字自然延展、重組為馬的輪廓，呈現奔馳向前的速度與力量感；線條質感取材自馬毛細緻墜落的意象，象徵市政推動中柔中帶剛的治理精神，並以筆觸留白展現政策執行所需的彈性與包容。結構上，小紅包採左右開合設計，合攏時形塑兩匹駿馬並肩前行，寓意市政成果蓄勢待發、攜手向前；展開後則呼應「豐盛共享」理念，象徵將福氣與施政成果送入市民生活，與大家共享收穫與喜悅。

民政局提醒，馬年新春賀歲小紅包各宮廟發送數量有限，送完為止，歡迎市民朋友把握機會，一起迎新春、討好運。相關發送時間與地點資訊，可至民政局臉書粉絲專頁查詢。

更多新聞推薦

● 「商人的鼻子最靈」魏哲家助攻高市早苗選情 劉寶傑：台積電盼東亞情勢穩定，日本嚇阻中國避免戰爭