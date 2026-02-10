馬到金來討好運 盧秀燕大年初一跑4宮廟發送賀歲小紅包

《圖說》市長盧秀燕大年初一將走訪 4 間宮廟發送馬年新春賀歲小紅包。

【民眾網諸葛志一臺中報導】為祝福市民幸福安康並分享春節喜氣，台中市長盧秀燕2月17日（大年初一）將走訪 4 間宮廟發送馬年新春賀歲小紅包。民政局長吳世瑋表示，今年小紅包以「豐盛共享」為主題，採左右開合設計，合攏時呈現兩匹駿馬並肩前行，象徵市政成果蓄勢待發、攜手向前，展開後紅包內則貼有十元硬幣，並印有「馬到金來」燙金祝賀詞，祝願市民新的一年事業、財運與生活都能順利進帳、好運連連。

吳世瑋指出，盧市長春節期間走訪宮廟發送小紅包，年年吸引大批市民排隊領取、沾喜氣，已成為許多市民迎新年的期待行程。今年大年初一盧市長將連跑 4 間宮廟發送小紅包，2 月 17 日上午 8 時前往大里區七將軍廟、9 時至西屯區永安宮、10 時到潭子區潭水亭，最後一站於 11 時 20 分抵達龍井區龍泉岩，歡迎市民朋友一同到宮廟走春迎新、領紅包討吉利，感受滿滿年節喜氣，並祝福大家新的一年馬到成功、福氣滿滿、事事圓滿。

民政局說明，此次小紅包主視覺以「流動」與「變形」為設計主軸，透過數字自然延展、重組為馬的輪廓，呈現奔馳向前的速度與力量感；線條質感取材自馬毛細緻墜落的意象，象徵市政推動中柔中帶剛的治理精神，並以筆觸留白展現政策執行所需的彈性與包容。