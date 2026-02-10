馬到金來討好運 盧秀燕年初一連跑4宮廟發送賀歲小紅包

馬到金來討好運，台中市長盧秀燕年初一連跑4宮廟，發送賀歲小紅包。（圖：中市府提供

2026 農曆丙午馬年將至，分享年節喜氣，台中市長盧秀燕定2月17日（大年初一），走訪 4間宮廟發送賀歲小紅包。民政局長吳世瑋說，今年小紅包以「豐盛共享」為主題，採左右開合設計，合攏時呈現兩匹駿馬並肩前行，象徵市政成果蓄勢待發、攜手向前，紅包內貼有十元硬幣，印有「馬到金來」燙金祝賀詞，祝願市民好運連連。

吳世瑋指出，市長盧秀燕春節期間走訪宮廟發送小紅包，年年吸引大批市民排隊領取、沾喜氣，已成為許多市民迎新年的期待行程。今年大年初一，市長將連跑4間宮廟發送小紅包，2月17日上午8時前往大里區七將軍廟、9 時至西屯區永安宮、10時到潭子區潭水亭，最後一站於11時20 分到龍井區龍泉岩，歡迎市民朋友一同到宮廟走春迎新、領紅包討吉利，感受滿滿年節喜氣。

民政局說，此次小紅包主視覺以「流動」與「變形」為設計主軸，透過數字自然延展、重組為馬的輪廓，呈現奔馳向前的速度與力量感；線條質感取材自馬毛細緻墜落的意象，象徵市政推動中柔中帶剛的治理精神，並以筆觸留白展現政策執行所需的彈性與包容。結構上，小紅包採左右開合設計，合攏時形塑兩匹駿馬並肩前行，寓意市政成果蓄勢待發、攜手向前；展開後則呼應「豐盛共享」理念，象徵將福氣與施政成果送入市民生活，與大家共享收穫與喜悅。

民政局提醒，馬年新春賀歲小紅包各宮廟發送數量有限，送完為止，歡迎市民朋友把握機會，一起迎新春、討好運。相關發送時間與地點資訊，可至民政局臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/civilQ）查詢；如活動行程有任何異動，也將同步公告於民政局官方網站（https://www.civil.taichung.gov.tw/）及臉書粉絲專頁，請民眾留意最新訊息。（寇世菁報導）