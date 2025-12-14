馬刺挺進ＮＢＡ盃決賽 溫班亞馬傷癒超殺 氣跑雷霆

馬刺溫班亞馬（右）復出，貢獻22分9籃板，幫助馬刺擊退雷霆。

（路透）

本報綜合外電報導

因傷缺席12場比賽後，「法國怪物」溫班亞馬當地時間13日復出，攻下22分9籃板，帶領聖安東尼奧馬刺以111比109險勝奧克拉荷馬雷霆。雷霆連勝紀錄止於16場，馬刺也因此挺進NBA盃決賽。

馬刺將在16日決賽對上紐約尼克。尼克稍早以132比120擊敗奧蘭多魔術，布朗森飆進本季個人最高的40分，連續4場得分至少30分。尼克近期已拿下5連勝，近10戰更贏了9場。

雷霆上一次輸球是在11月5日對波特蘭拓荒者，此役賽前已創下16連勝。目前雷霆開季戰績24勝2負，僅次於2015-16球季金州勇士的25勝1負。這也是雷霆連續第二年在NBA盃鎩羽而歸。去年他們闖進決賽，但以81比97敗給密爾瓦基公鹿。

溫班亞馬受傷前本季平均可締造26.2分、12.9籃板，是全隊第一王牌。本場他以替補之姿登場，獲得主場馬刺球迷高喊「M-V-P」的歡呼迎接。

尼克布朗森飆進本季個人最高的40分。

（路透）

教練團基於保護理由限制他的上場時間，但這絲毫未減弱他的影響力。溫班亞馬出賽21分鐘，球隊正負值達+21。隊友瓦瑟爾拿下23分，福克斯與卡索各貢獻22分。

雷霆方面，上季例行賽與總冠軍賽MVP亞歷山大攻下全場最高29分，霍姆葛倫和威廉斯各得17分。