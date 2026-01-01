馬刺溫班亞馬傷退 自信無礙

馬刺溫班亞馬第四節受傷出場。（路透）

本報綜合外電報導

NBA馬刺球星「斑馬」溫班亞馬，1日在球隊以134比132擊敗尼克的比賽中左膝受傷，但賽後表示自己身體無礙。

溫班亞馬在比賽第4節爭籃板球時落地角度不對，一跛一跛離場。他上場24分鐘，貢獻31分、13籃板，當時馬刺以96比102落後。他傷退後未再上場。

不過，他後來從休息室返回場邊，並在球隊以134比132拿下逆轉勝時與隊友一起慶祝。

賽後，溫班亞馬表示，他左膝過度伸展，可能需要進一步檢查，但說有信心很快就能恢復狀態。