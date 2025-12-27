馬刺讓雷霆栽兩跟頭 綠軍看漲

正處聯盟當前最長8連勝的馬刺，上周分別在主、客場各贏衛冕軍雷霆1次，加上先前NBA盃準決賽擊退雷霆，短短兩周內竟可贏了雷霆3次，也把兩隊之間西區勝差縮小到2.5場；「綠衫軍」塞爾提克則在東區後勢看漲。

隨著文班亞馬傷癒復出，且持續從板凳出擊，更有上場時間限制，但馬刺「後場三核心」福克斯、卡斯特與迪倫哈普攻守破壞力逐漸增強，搭配瓦塞爾、哈里生巴恩斯、凱爾登強生等鋒線火力，馬刺躍居本季奪冠大熱門。

不過馬刺上周可以兩度擊退雷霆，關鍵除了穩定且強大的進攻，密不透風的防守，更讓雷霆吃盡苦頭，尤其在耶誕大戰，上季包辦年度與總冠軍賽MVP的亞歷山大，竟然繳出投19中7、本季最差的3成68投籃命中率。

快艇則處「少了誰就誰尷尬」局面，自從當家中鋒祖巴茲腳踝扭傷缺陣後，快艇先後擊敗湖人、火箭與拓荒者，除了里歐納德與哈登火力依舊，柯林斯、鄧恩、布魯克羅培茲等人也都證明總教練泰隆盧不肯重用他們是錯的。

而在東區，塞爾提克上周3戰全勝，且處4連勝，排名也悄悄升上東區第3，能在塔圖本季恐將報銷逆境強勢崛起，主因是本季只要背靠背比賽就感冒缺席其中一場的傑倫布朗再次進化，目前已經連續8場比賽得分破30。

迎來崔楊傷癒回歸的老鷹，卻處5連敗窘境，代表崔楊回來之後還沒贏過，尤其是上周連輸公牛兩場，分別只輸2、3分，代表總教練史奈德確實在調度用人方面出了問題，倘若老鷹繼續連敗下去，史奈德飯碗恐將不保。