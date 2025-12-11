馬刺、雷霆搶下NBA盃4強門票

馬刺卡索(左)砍下30分10籃板，率隊成功抵擋唐西奇(中)35分火力，終場以132比119淘汰湖人。 (路透)

本報綜合外電報導

2025年NBA盃4強十一日在西區賽程結束後全部揭曉！馬刺靠著卡索30分10籃板以及佛克斯20分，終場以132比119淘汰湖人；雷霆則靠著亞歷山大攻下28分，以138比89痛宰太陽，雙雙闖進4強，加上前天晉級的東區尼克、魔術，4強將於台灣時間14日齊聚拉斯維加斯，爭奪冠軍賽門票。

馬刺在球星「斑馬」溫班亞馬左小腿拉傷持續缺陣的情況下，仍有7名球員得分上雙，成功抵擋湖人球星唐西奇全場35分的火力。

湖人方面，史瑪特傷癒歸隊替補拿下26分，詹姆斯繳出19分、15個籃板與 8次助攻。

然而湖人無法阻攔馬刺的速度，快攻得分、二次進攻得分皆落後，罰球方面馬刺36罰29中，而湖人僅23罰17中。

馬刺在最後3節大部分時間保持雙位數領先，湖人曾在第4節末將差距縮小至8分，但無力再進一步追近。

而雷霆從比賽開始到結束，都掌控戰局。雷霆的屠殺幾乎從第一節就確定，他們轟下38分，第2節再進帳36分，上半場打完就以74比48大幅領先。

下半場仍是雷霆持續猛攻，領先一度擴大至53分，進攻毫不手軟。

除了亞歷山大表現傑出，霍姆葛倫也貢獻24分，其中三分球4投4中，另有8籃板和3阻攻。

亞歷山大攻下28分，雷霆大勝太陽49分，強勢晉級NBA盃4強。 (路透)

雷霆豪取16連勝，本季開季24勝1敗，追平金州勇士在2015-2016賽季開季25場比賽的戰績，那一季勇士最終創下73勝9敗的例行賽歷史紀錄，目前亦是奪冠最大熱門。

馬刺將於14日對決雷霆，爭奪NBA盃決賽門票；4強賽另一對戰組合是紐約尼克與奧蘭多魔術。