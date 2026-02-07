馬力全開潔淨南投 逾百人上街大掃除

王副縣長張市長與李局長帶隊在市區大掃除，籲民眾提前清理環境。（記者扶小萍攝）





撿煙蒂、掃街、清垃圾，環境乾淨過好年！南投縣府環境保護局7日上午在南投市舉辦「馬力全開．潔淨南投」年終大掃除，號召環保局人員、南投市公所及各社區環保志工隊共約180人參與整頓道路，為即將到來的農曆春節營造更美好環境，副縣長王瑞德、市長張嘉哲都祝福民眾新春馬年行大運馬到成功。

這項活動先在平和國小集合，在副縣長王瑞德帶領下，南投市長張嘉哲、縣府環保局長李易書，還有永豐里、嘉和里、營南社區、內新社區、大內興社區、芳美社區等志工隊參與，動員人力超過140人在街道清理環境。

環保局請民眾注意春節垃圾停收日期。（記者扶小萍攝）

此次的清掃路線依照分工，涵蓋平和國小前的育樂路、順溪南路綠美橋南側與北側自行車道，以及綠美橋周邊等。今日共計清出一般垃圾510公斤、資源回收70公斤、菸蒂2公斤，十分可觀。

市區多個社區志工都出動共同維護環境清潔。（記者扶小萍攝）

副縣長王瑞德代表縣長許淑華參加活動致詞表示，大家一起清理環境迎接新年，讓南投會更好。他說全縣13鄉鎮市也同步啟動清掃行動，感謝環保志工平日投入環境維護與垃圾回收的宣導。此次活動旨在拋磚引玉，讓鄉親也都動起來共同清掃環境。許縣長也期望建立自然美麗低碳的南投。

今日竟清出2公斤的菸蒂。（記者扶小萍攝）

南投市長張嘉哲感謝縣府環保局在南投市舉辦環境清潔活動，肯定環保志工辛勞。他呼籲市民從自身做起，勿任意棄置垃圾共同打造更美好的家園。

環保局長李易書也指出，春節前大掃除是傳統習俗，環保局率隊清潔南投市環境，提醒民眾及早進行居家大掃除。全縣春節垃圾收運南投、竹山、集集、名間、鹿谷、魚池鄉鎮市初一至初四停收，初五起恢復，請大家做好垃圾減量、妥善存放，初五再外出倒垃圾。另草屯、埔里、水里初一至初五停收。仁愛、中寮、國姓、信義各有不同停收日期。

環保局強調，年終大掃除不僅是清掃街道，更是養成「不亂丟、隨手清、一起顧」的習慣。過年期間，請鄉親配合垃圾收運時程（大部分鄉鎮初一至初四停收，初五起陸續恢復），並提前預約大型廢棄物清運，切勿任意棄置。

環保局表示，春節前大型廢棄物清理，要時間進行，並依各鄉鎮公所公告進行，同時落實「巡、倒、清、刷」清除積水，除舊布新從公共環境開始，新年整潔好心情，大家一起守護乾淨南投。



