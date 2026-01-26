馬力全開 桃竹苗2月份5場徵才
▲桃竹苗分署2月份在桃園、新竹地區辦理5場徵才活動，歡迎有求職需求的民眾踴躍參與。（圖說：此為活動示意圖）
隨著農曆新年將至，各大企業為填補人力缺口紛紛祭出誘人職缺，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署搶先規劃，為求職者搭建求職、轉職舞台，精準鎖定理想職務，2月份將辦理5場次徵才活動，集結超過百家優質企業，釋出逾5,000個工作機會，職缺跨足半導體、製造業及餐飲服務業等多元領域，現場更提供個別化就業服務，歡迎求職、轉職民眾主動出擊，搶佔職涯先機！
首場活動將於2月5日在新竹市東區區公所3樓大禮堂揭開序幕，以「科技業」為核心，邀請力晶積成、緯創資通及台亞半導體等頂尖大廠參與；其中，台亞半導體開出採購管理師職缺，月薪最高上看6.5萬元。緊接著2月7日在苗栗就業中心辦理徵才活動，為兼顧多樣化的工時需求，邀請全聯、星巴克、寵物公園等服務業，提供多元又彈性的排班機會。此外，聯嘉光電、京元電子、台灣福吉米、信邦電子、達盛機械及鎧暘科技等製造業廠商亦共襄盛舉。適逢歲末，苗栗場更邀請書法大師現場揮毫，求職者只需填寫登記表即可領取春聯，現場參加面試還有精美小禮物，讓找工作也能感受濃厚年味。
桃園地區則接力推出3場徵才活動，網羅鴻海精密、鴻佰科技、欣興電子、乾坤科技、王品餐飲、福容大飯店及微笑單車等30家指標性企業，提供近3,000個優質職缺。此次，特別針對桃園及龜山區在地就業需求，強化產業與社區鏈結，協助居民達成「就近就業」，有效減輕通勤壓力；活動現場並設有「就業促進專區」，提供專業職涯諮詢及各項就業補助說明，緩解求職者的轉職壓力。不論是年前想卡位，還是年後想轉職，現場皆有豐富職缺等您來挑戰。桃竹苗分署長賴家仁表示，年前徵才不僅能補實企業人力，更是協助民眾在新的一年「站穩職涯起跑點」的關鍵契機，也鼓勵有求職需求的民眾把握機會，透過實體面試展現優勢，找到理想的工作。更多活動詳情與職缺資訊，歡迎洽詢各地就業中心，或上「台灣就業通」網站查詢(https://www.taiwanjobs.gov.tw)及撥打免付費客服專線0800-777-888詢問！
