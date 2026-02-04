馬力全開 蘇澳31間宮廟春節澎湃供應

今年春節蘇澳鎮有三十一間大小宮廟「馬力全開」，各具特色的平安粥，鎮長李明誠摯邀請大家蒞臨蘇澳，走春、拜廟、呷平安。（蘇澳鎮公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

農曆春節即將到來，馬年蘇澳鎮有三十一間大小宮廟「馬力全開」，將於春節期間熱情供應料好實在、各具特色的平安粥。蘇澳鎮長李明哲特別推廣在地「澎湃」特色，邀請全國民眾到蘇澳拜廟祈福、品嚐最道地的暖心粥品，開啟馬年好運勢。

蘇澳平安粥不僅代表神明的祝福，更以食材豐富、在地風味多元著稱。今年全鎮三十一間宮廟參與，各廟宇志工已蓄勢待發，準備熱情款待各方香客。

今年蘇澳各宮廟平安粥亮點十足，澎湃營養又美味！像是「南方澳進安宮」以豐富海味聞名，熱騰騰的粥品搭配金黃酥脆的「炸鯖魚塊」，展現南方澳海港的霸氣；「武荖坑玉皇宮」主打「現捏現煮」肉羹塊平安粥，紮實口感與鮮美高湯完美融合，是許多香客指名必嚐的暖胃首選；「龍德福德廟」講究食材層次，以蘿蔔精華熬製清甜湯底，加入肉絲、香菇、蝦米及芹菜等時蔬佐料，每一口都嚐得到純粹農村味。

李明哲誠摯邀請大家蒞臨蘇澳，走春、拜廟、呷平安，趁春節期間來一趟深度走春之旅，也藉由這碗暖心暖胃的平安粥，為自己與家人寫下馬年春節最美好的回憶。蘇澳鎮公所提醒，春節期間各宮廟供應時間略有不同，供粥詳情逕洽各宮廟，響應環保請大家自備餐具，共同維護乾淨的春節環境。