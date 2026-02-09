馬力十足！1月出口657.7億美元再創新高 史上首次突破新台幣2兆元大關

1月出口657.7億美元，再創單月新高，也是首度突破新台幣２兆元大關。李政龍攝



財政部統計處今（9）日公布1月出口為657.7億美元，半年內第3次再創歷年單月新高，表現超乎預期；年增69.9%，增速為近16年來最大、歷年次高，僅次於2010年1月的年增75.5%，且已連續第27個月正成長。統計處長蔡美娜形容，雖然農曆馬年還沒到，但1月出口「馬力十足」。

若改以新台幣計算，1月出口也是史上首次突破新台幣2兆元大關。

蔡美娜表示，1月出口馬力十足，走勢一反季節性走淡季的節奏，以657.7億美元的水準，再次刷新歷年單月新高紀錄。

3大主因推升1月出口淡季不淡

1月出口表現淡季不淡的主因有3，首先是春節落點不同，去年春節在1月，相當於今年多增加4個工作天；其次，人工智慧、高效運算、雲端服務加速拓展，帶動零組件升級潮；最後則是全球製造業、及經貿活動都蒙受好處，目前表現都相當穩健。

若剔除春節因素，將1月出口統計到24日，年增率仍高達35.9%，依然是「強勢表現」。

國際分工及出口需求 進口值寫次高

受到AI國際供應鏈分工，以及出口衍生的進口需求仍在高檔水準，帶動1月進口值也攀升到468.7億美元，為歷年次高，年增63.6%，為近16年來最強成長幅度。

11項主要出口貨類全面上揚；其中，1月資通與視聽產品出口287.1億美元、電子零組件出口223.6億美元，雙雙創下歷年單月新高；年增速分別為1.3倍、59.8%。

ICT出口再創新高 貢獻出口成長逾9成

蔡美娜表示，資通與視聽產品出口表現「如日中天」，已連續31個月正成長，成長周期已超過新冠疫情期間因數位轉型與遠距商機寫下的連30紅紀錄，是史上最強上升周期。

電子零組件出口年增近6成，也是2010年4月、近16年以來最快增速；反映出半導體先進製程接單火熱；記憶體市場缺貨潮蔓延，也推升DRAM出口達28億美元、年增2.9倍，規模值及增速皆創下歷年單月最高。

併計資通與視聽產品、電子零組件等2貨類的出口年增率達92.8%，對總出口成長貢獻高達9成1。

機械、電機產品已復甦 紡織量能偏弱

其他貨類合計的出口規模只成長20.2%；蔡美娜坦言，成長動能主要來自基期偏低；真正有復甦跡象的包括機械、電機產品，出口規模分別是24.2億美元、14.2億美元，出口規模皆為近3年半次高，前者受惠生產半導體設備、實驗室設備、玻璃封裝設備需求成長，後者則受惠主要國家電網升級，與AI商機的外溢效益有關。

至於運輸工具、紡織品分別只年增0.5%、0.7%，蔡美娜說明，前者因去年同期有遊輪大單，後者則反映出口量能偏弱、復甦緩慢。

蔡美娜表示，上回出現11大主要出口貨類全面上揚在去年2月，當時主因也是春節落點不同造成全面上升的榮景。若以今年1月增加工作4天來看，雖然11大貨類全面上揚，但年增率低於10%的都算表現相當疲弱。

今年首季出口增速上看3成

展望今年2月，由於工作天數相少，約比去年減少6天，加上1月出口基期相當高，估計2月出口值約在496億美元至525億美元之間，但仍會是歷年2月最高，年增率在20%至27%之間。

蔡美娜表示，依2月估值計，累計今年1-2月的出口年增幅約44%至48%。換言之，主計總處去年11月估計今年第1季出口增速約16.5%的數值有很大的上修空間，以目前數值看，第1季出口增幅應會在3成以上，仍延續去年第2季開始的高速增長格局，第1季出口值應能達到歷年單季次高，創高還要再等等。

