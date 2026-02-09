馬力歐、胡尼克成候選人 里斯本舉辦兒童模擬投票

就在葡萄牙全國選民正在投票決定下一任總統之際，這個投票站則讓小孩子也有屬於自己的投票權，而且可能比大人的政治世界好選一點，他們要把票投給自己「最喜歡的卡通人物」，小朋友們慎重其事地圈選了，然後把票投進箱子裡。

卡通人物選民賈斯帕回應記者，「有2個角色不是真的卡通人物，馬力歐跟Roblox（機器磚塊），候選人名單每個都認識。」

賈斯帕母親巴布薩說道，「我總是鼓勵他，這樣到他18歲時就不會只待在沙發上，而是會出來投票。這很有趣，因為這讓他覺得自己確實投了票，也履行了他的公民義務。」

而卡通人物候選人有迪士尼的米奇和米妮、星際寶貝史迪奇、冰雪奇緣的女王艾莎及動物方程式的胡尼克等。

這項輕鬆的「模擬投票」是讓兒童參與並教育他們了解投票概念，投票結果出爐後還會在當地議會的官網上公布結果以增加互動。

不過大人的政治世界可就嚴肅許多。當天葡萄牙舉行總統選舉決選，中間偏左派候選人席古以壓倒性優勢擊敗極右派對手溫杜拉。今年63歲的席古將一如外界預期，接替保守派現任總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）。

這場全國性大選的第2輪，其實也因長達2週風暴和強風，迫使南部和中部3個市政議會將投票延後一週，約3.7萬名登記選民受影響，佔總數的0.3%。

席古在1月首輪選舉以31.1%得票居冠，溫杜拉23.5%緊追在後。由於11名候選人中無人得票過半，排名前2名的席古跟溫杜拉進入決選，席古最終獲極左、中間及右派政治人物支持。

