馬匹闖台61線苗栗段遭撞 駕駛受傷、馬死亡

（中央社記者郭宣彣苗栗縣14日電）張男昨天駕駛小客車沿台61線北上行駛，行經98.6公里處（苗栗段），因閃避不及，撞擊行走於快速道路上的馬匹，張男受傷無生命危險，馬匹則死亡，警方將釐清肇事原因。

苗栗縣警察局竹南分局今天透過文字表示，昨天下午5時40分許，警方獲報西濱快速道路有馬匹行走影響行車，隨後接獲車輛與馬匹碰撞事故通報，員警立即到場實施交通管制與疏導，防止二次事故。

警方表示，張男駕駛小客車沿台61線北上行駛，行經98.6公里處時，因閃避不及，撞擊行走於快速道路上的馬匹，事故造成張姓駕駛臉部及眼部擦挫傷，所幸意識清楚，後續送往醫院檢查；車上另有2名乘客，均未受傷。

警方指出，遭撞擊的馬匹倒地不起死亡，事故現場已通報相關單位協助處理。至於詳細肇事原因，仍待調查釐清。

有關馬匹飼主是否涉及管理不當或違規，警方將函請相關主管機關依法查處。飼主今天向警方表示，馬匹可能沒綁好，才跑了出去。

竹南分局表示，用路人行駛快速道路，應隨時注意前方路況，夜間行車務必減速慢行；另呼籲飼主應妥善管理及看管動物，避免動物誤入道路，危及用路人與動物自身安全。（編輯：吳素柔）1141214