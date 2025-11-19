馬千惠陷容貌焦慮 自律讓己身變好

2026中天主播桌曆限量推出，鎂光燈下20位主播展現專業自信，將以「You are the power」強而有力的年度slogan迎接嶄新一年。主播馬千惠表示，新聞行業每天都處於快速變動的節奏，每當遇到過不去的坎時，情緒難免會受影響，但她認為鑽牛角尖不太健康，必須轉個念頭相信自己的力量。

拍攝宣傳照當天，馬千惠以淡紫色系的針織外套搭配裙裝亮相，她一直以來的狀態都很好，但卻透露曾對外表長期焦慮，雖然每天運動，馬千惠飲食必看熱量，也對到了一定年紀就沒有天生麗質有所覺悟，「自律是變好的重要要素」。

馬千惠認為髮量多寡與健康是影響年齡感受的關鍵之一，從小髮量豐厚，但幾年前因疫苗副作用時常掉髮，讓她擔心不已，所幸後來恢復正常，「終於鬆了一口氣，而且還變得更厚」。近期又因不明原因明顯掉髮，讓她四處尋求解方，幸好最後是虛驚一場。