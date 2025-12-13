馬博橫斷12人登山團男子手骨折、協作扭傷 空勤直升機吊掛送醫

〔記者花孟璟／花蓮報導〕入冬後百岳登山進入旺季，馬博橫斷線東段近半個月來事故頻傳，昨天又有登山客摔倒造成右手骨折，同團協作也發生腳扭傷，報案請求支援，今天上午由空勤直升機飛至太平谷營地將2名受傷男子吊掛到花蓮送醫。

花蓮縣消防局昨接到報案，一登山隊12人走馬博橫斷路線，其中63歲高姓隊員在路徑上摔倒，右手上臂劇痛疑似骨折，且下肢受傷無力無法自行行走；同團另一名49歲羅姓登山協作右腳扭傷，雖仍可走動但考量下山的路線中平林道崩塌處處，需要多次高繞橫渡穿越地形，報案請求救援，消防局表示，為爭取時效申請空勤總隊支援航空器。

空勤總隊駐地花蓮的第一大隊第三隊接獲消防署勤務中心轉報，今晨7點出動空勤直升機飛至卓溪鄉太平谷營地搜尋，發現傷者在山澗溪邊等待救援，直升機經空中偵察評估地形後，由特搜員攜帶吊環、擔架出艙至地面，協助2名傷者吊掛至直升機後，轉送花蓮德興棒球場落地。

秋冬季節不少團體安排挑戰長天數行程，馬博橫斷西起南投東埔、東到花蓮玉里中平林道下山，10月底、12月初都有山友通報在中平林道遭虎頭蜂螫，消防署提醒山友做好充分行前準備，建議評估自身能力選擇適當路線，攜帶Garmin inReach等衛星通訊設備，協助在緊急情況中快速提供定位資訊，爭取黃金救援時間。

