馬卡巴嗨文化健康站 揭牌

屏東縣以阿美族為主的馬卡巴嗨文健站，昨（二十七）日於豐榮里活動中心舉辦揭牌儀式，縣府期盼透過文健站的設立，打造更全面且友善的長照支持網絡，讓族人在地就能獲得更完善的照護。

縣長周春米表示，馬卡巴嗨是平地第二個為原鄉族人設置的文健首座位於原住民文化會館，因設備老舊，正進行修繕及改造，一樓規劃為長輩體適能與文健站活動空間，二樓設置親子遊戲區、青少年閱讀中心，期盼打造兼具原民特色的文化場域，讓族人長輩有更優質、健康的晚年生活。

周春米指出，近年縣府積極打造原民朋友在平地的聚會與文化交流空間，除了即將完工的原住民文化會館外，屏菸1936文化基地的原民館、勝利星村的原百貨也提供原民青年展演、交流與辦理活動的平台，希望透過多元場域與活動，讓原住民文化在屏東持續發光。

縣府原住民處說，根據統計，截至十月底，設籍在屏東市的族人近五千八百位，其中五十五歲以上長者約有八百八十人，而馬卡巴嗨文健站的長者們，正是原住民族移居至都會區生活的縮影與代表。