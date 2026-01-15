馬卡龍公園停車場出入塞車有解！ 議員黃佳恬成功爭取開闢道路2480萬

馬卡龍公園停車場另闢道路。林重鎣





太平馬卡龍公園自啟用每逢假日總是人潮滿滿，卻也衍生交通壅塞與停車困難等問題。尤其北側停車場出入口道路狹窄，每逢假日車流回堵，不僅影響進出順暢，甚至塞到環中東路。服務處接獲多次反映假日車輛寸步難行，嚴重影響生活品質。

黃佳恬議員多次在議會質詢，要求市府正視問題，積極研議開闢市民大道一段620巷銜接市民大道主幹道，以有效紓解車潮。

在黃佳恬議員、新高江姿樺里長積極爭取下，今（15）日召開「馬卡龍公園旁道路開闢」施工前說明會，經費約2480萬元，推動新闢道路長度72公尺、既有道路拓寬及路面燙平長度100公尺，及雙側側溝、新設LED路燈、標線型人行道劃設等等，預計8月底完工；期盼讓親子休閒的「馬卡龍公園」，不再變成「塞車公園」。

黃議員表示，馬卡龍公園一到週末總是人潮滿滿，然而北側停車場目前僅設有單一出入口，又緊鄰環中東路及74號快速道路路口，導致車輛只能在巷道內迴轉，經常形成嚴重回堵，影響交通與行車安全。未來若能順利開通市民大道一段620巷銜接市民大道主幹道，將可有效分流車潮，改善繞行困境，全面紓解周邊交通壓力。她強調，親子休憩空間不只要好玩，更要安全、便利，後續也將持續追蹤工程進度，確保改善如期到位。

