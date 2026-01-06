馬卡龍公園成熱門景點！ 公園第一排建案.美食都來蹭

台中市 / 綜合報導

台中市太平區的馬卡龍公園，這幾年吸引大量人口，尤其公園周邊建案和美食餐廳，還主打「公園第一排」、「馬卡龍公園美食」，就是要搶沾馬卡龍公園的光，店家透露，主打公園美食之後，來客量增加二到三成。

剛烤好的牛排，滋滋作響端上桌，香味四溢，飽餐一頓後，可以直接散步到對面的太平馬卡龍公園，享受親子時光，民眾玩一整個下午，在公園玩累了，旁邊就能順道吃上一碗熱呼呼的肉羹湯，還有滿滿皮蛋的蛋餅。店家透露，美食蹭上馬卡龍公園，來客量也跟著增加。

蛋餅店老闆說：「多兩到三成。」占地超過3公頃的台中太平馬卡龍公園，裏頭充滿童趣的遊樂器材，還有台中最高的11公尺溜滑梯，這幾年成了親子活動熱門景點，也吸引大量人口進駐。

記者黃種瀛說：「有各式建案主打公園意象開闢道路。」在公園周邊，除了各式餐廳主打「馬卡龍公園美食」，知名建案也強調「公園第一排」，市府更花兩千多萬新闢道路，紓解交通瓶頸，外圍鐵皮屋原本占用土地，新闢道路讓公園直接連通幹道「市民大道」，吸引更多人潮。

房地產專家沈政興說：「公園連接快速道路，周邊商店美食街和新建案，搶沾馬卡龍公園光環，成為太平區最大亮點。」

