馬卡龍取名「青堤」遭炎上！基隆甜點店發聲：不排除報警

大陸用語在台灣使用頻率引發討論，基隆知名甜點店「四蒔甜點」因將熱銷商品命名為「青堤檸檬馬卡龍」，意外引發爭議。部分網友認為「青堤」是大陸用語，要求店家改成「綠葡萄」，甚至揚言抵制，引爆社群平台論戰。

甜點名引發「用語之爭」，基隆四蒔甜點遭出征回應不排除報警 。（圖／翻攝自四蒔甜點Threads）

四蒔甜點日前在Threads分享商品照片後，遭到部分網友留言質疑命名不當，相關批評也延燒至Google評論區，出現多筆與消費體驗無關的一星負評。更有網友私訊店家，留下情緒激烈甚至帶有威脅性的言論。

對此，四蒔甜點在臉書粉專發布公告回應，強調店家並無任何政治立場，產品命名僅是基於好念與品牌想法，呼籲外界尊重創作與經營自由，也指出台灣是民主社會，應包容不同觀點。

業者表示，若未來再出現過激言論或持續騷擾情形，將蒐證並向警局備案。事件持續延燒，也引發網友反思，有人仍不認同使用大陸用語，但也有不少聲音力挺店家，認為命名屬於商家自由，不該演變成言語攻擊或網路出征。

