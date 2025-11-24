馬印航空 × 泰獅航空台灣區分公司 攜手康見國際 × 康博集團

（生活中心／綜合報導）馬印航空（Malindo Air）與泰獅航空（Thai Lion Air）台灣區分公司一直以「平易近飛、親民不貶值」的理念，為旅客提供更聰明的選擇。今年 12 月，泰獅航空將正式啟航 高雄—北海道 與 台北—大阪 兩條全新航線，為旅客帶來更多便利。

然而，這次品牌升級的重點，不僅在於航線擴張，更在於一項嶄新的承諾：員工健康照護才是企業競爭力的核心資產。台灣區分公司負責人 翁啟倫 宣布將攜手 康見國際精準健康管理集團 與 康博集團，全面導入「總部員工健康護城河」計劃，讓台灣區總部員工成為企業韌性與品牌價值的隱形基石。

圖／馬印航空 & 泰獅航空台灣區分公司 公關部 提供

翁啟倫指出：「員工健康不是單純的福利，而是企業品牌力的源頭。尤其在應對颱風或氣候不穩的緊急情境時，總部員工必須在最短時間內完成航班調度、旅客安置與跨部門協調。只有健康且被妥善照顧的團隊，才能在壓力之下依舊冷靜專業，為旅客送上最佳安排。」

圖／馬印航空 & 泰獅航空台灣區分公司 公關部 提供

總部員工健康護城河三大核心

基因檢測 × 預防醫學 ：提前辨識健康風險，降低病假與高壓下的意外耗損。

飲食營養管理 × 情境化設計 ：針對繁忙與緊急應變時期，提供強化專注力與體能的餐食規劃。

壓力調適 × 心理支持：建立壓力量表、輔導課程與專屬健管師關懷，讓員工在高壓情境中依舊保持冷靜與專業。

透過康見國際與康博集團的專業資源，台灣總部員工將獲得全方位健康後盾，讓企業面對挑戰時更具韌性。

圖／馬印航空 & 泰獅航空台灣區分公司 公關部 提供

航線新啟，品牌新篇章

高雄 ⇄ 北海道（札幌） ：12/01 首航，每週三班

台北 ⇄ 大阪：12/02 首航，每週四班

泰獅航空不僅提供平易近人的票價，更在背後投資最堅實的資產——員工健康。這是一種從總部出發、延伸至消費者體驗的品牌承諾：省下來的，不是安全與健康，而是不必要的浪費。

