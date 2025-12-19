馬可奧理略圓柱修復工程 (圖)

[Newtalk新聞] 行政院秘書長張惇涵18日赴立法院司法及法制委員會備詢，面對國民黨立委羅智強、王鴻薇、翁曉玲等人連番質詢，逐一用對方邏輯反擊，瞬間讓三名藍委啞口無言，影片背轉發引發熱烈討論。立委王定宇盤點驚句後感慨到底是張惇涵太強、太有理？或是藍白立委太弱、太無理？ 張惇涵昨面對王鴻薇質詢時，王不斷指著他稱「專門造謠」，張惇涵也馬上回應，之前國民黨立委告他造謠敗訴，妳才是造謠，當場諷刺王鴻薇造謠後被總統府秘書長潘孟安提告求償一審判王敗訴一事，讓王頓時語塞三秒在台上尷尬。 在翁曉玲質詢時，要求張惇涵對全國現職、退役的公教人員說，立法院三讀通過的「停砍公教人員退休金法案」，行政院長是否副署？對此，張惇涵當場唸出翁曉玲丈夫、前大法官陳春生在釋字第717號解釋協同意見書中的內容反擊，「牽涉我國整體財政上之未來規劃及政策，應提醒、要求立法者，考量永續發展原則與世代契約、代際正義之概念。」 翁曉玲反問「我先生的發言和我們討論停砍公教年金有什麼差別嗎？」後又追問「現在財政有什麼困難嗎？如果有困難無法永續經營，為何要花1.25兆元去買軍購？」張惇涵則說，無論是財劃法或年金法案，都應考量到民國八十

新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 51